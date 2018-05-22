Пермь: новости дня
17:09 | 24.05.2018
Пермский край откажется от неэффективной системы налоговых льгот
Как отметил губернатор, Пермский край является регионом с наибольшим размером предоставленных налоговых льгот. Безадресные налоговые льготы не нравятся федеральному правительству и Минфину. Ставят под вопрос выделение уже обещанного финансирования и не дают привлекать новые.
«При этом за последнее время появились новые инструменты, которые жестко увязывают предоставление налоговых льгот и ожидаемые результаты реализации проектов. Это специальные инвестиционные контракты и приоритетные инвестпроекты, — пояснил Максим Решетников. — Мы вынуждены двигаться в сторону поэтапного отказа от действующей системы налоговых льгот и ее замещения более эффективными инструментами. Это может увеличить доходы края за 3 года более чем на 20 млрд рублей. Коллеги, это серьезный ресурс, и на какие направления он пойдет, какие проблемы решит — зависит от нас с вами. За последние недели мы провели консультации с крупнейшими получателями этих льгот, а это ключевые корпорации, инвестирующие в экономику края и создающие тысячи рабочих мест, — и нашли понимание по этому вопросу».
Сегодня, 24 мая, губернатор внесет проект данного закона на рассмотрение депутатам краевого парламента.
Напомним, в настоящее время в регионе действует 7 региональных специальных инвестиционных контрактов (с ЗАО «Лысьвенский металлургический завод», ПАО «Протон — Пермские моторы», ООО «Сода-Хлорат», ПАО «Уралкалий», АО «Новые Фитинговые Технологии», АО «Сибур-Химпром» и ПАО «Метафракс») и 1 федеральный (с АО «МХК «ЕвроХим»). Объем инвестиций по всем СПИКам — более 200 млрд рублей. Благодаря заключенным договорам создается порядка 4,5 тысячи рабочих мест.
Кроме того, в Прикамье действуют налоговые преференции для резидентов территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Чусовой». В настоящее время в ТОСЭР свою деятельность реализуют 4 резидента: ООО «Чусовской завод по восстановлению труб», ООО «Белый камень», ООО «Фабио-Рус» и ООО «Стройсервис». Суммарный объем инвестиций по проектам превышает 7,6 млрд рублей, реализация проектов позволит создать более 470 новых рабочих мест.
По информации министерства финансов Пермского края, по итогам 2017 года собственные (налоговые и неналоговые) доходы региона поступили в объеме 97,7 млрд рублей, что выше 2016 года на 8,2 млрд рублей (на 9,2 %). Причем росли практически все основные виды доходов: поступления от налога на прибыль, налога на доходы физических лиц, налога на имущество организаций и др.
Благодаря опережающим темпам роста доходов краевой бюджет исполнен с профицитом в объеме 708 млн рублей при плановых значениях дефицита 9,8 млрд рублей и дефиците бюджета 2016 года 1 млрд рублей.
© «Вечерние Ведомости»
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