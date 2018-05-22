На ПМЭФ-2018 будет заключен ряд важных для Пермского края меморандумов и соглашений

16:00 | 24.05.2018

Делегацию Пермского края на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2018), который пройдет 24-26 мая, возглавит губернатор Пермского края Максим Решетников. В состав делегации войдут научный руководитель ООО «МLA+ СПб», куратор проекта «Пермь 300» Андрей Головин, председатель совета директоров Promobot Алексей Южаков, руководитель Фонда развития промышленности Пермского края Марат Гакашев, а также представители краевого правительства. Компании «Уралхим» и «Уралкалий» выступают партнерами ПМЭФ-2018.



Глава региона примет участие в заседании круглого стола «Презентация результатов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации», а также представит доклад «О переходе на цифровую форму обмена данными» на заседании консультативной комиссии Госсовета РФ по вопросу «О развитии цифровой экономики на региональном уровне».



В дни работы Форума пермская делегация планирует провести ряд встреч с представителями российских и зарубежных компаний, которые проявляют заинтересованность в экономическом сотрудничестве с Пермским краем.



Кроме этого, на ПМЭФ-2018 будет подписан ряд важных для экономики Пермского края меморандумов о сотрудничестве.



Так, в сфере цифровой экономики планируется подписание соглашения с АО «ЭР-Телеком Холдинг», которое предусматривает взаимодействие сторон по вопросу разработки предложений по созданию пилотного проекта «Умный город». Выработка эффективных решений применения информационно-телекоммуникационных технологий, обеспечивающих принятие децентрализованных решений, включая использование технологий «распределенный реестр» и «блокчейн», в том числе в сфере государственного управления, ляжет в основу соглашения, заключенного между правительством Пермского края и Ассоциацией разработчиков и пользователей технологии Блокчейн (РАКИБ).



Для развития экономики края в транспортной и логистических сферах, а также в целях модернизации сервиса почтового обслуживания планируется подписание меморандума о сотрудничестве с ФГУП «Почта России», целью которого должно стать содействие в реализации проекта федеральной почтовой службы по созданию в Прикамье нового магистрального сортировочного центра с автотранспортным предприятием.



За новостями об итогах работы делегации Пермского края на ПМЭФ можно следить на permkrai.ru.