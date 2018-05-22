Максим Решетников: «В крае назрела необходимость пространственных преобразований»

15:51 | 24.05.2018

Сегодня, 24 мая, во время своего послания Законодательному собранию Пермского края губернатор Максим Решетников отдельно остановился на значимости культуры для развития региона.



«Культура помогает создавать смыслы, сопровождает образование и науку, питает инновационную экономику и в конечном итоге – позволяет привлекать и удерживать здесь талантливых и мыслящих людей, — подчеркнул Максим Решетников. — Богатство пермской культуры, историко-природный потенциал – достойная основа для развития туризма и экономики впечатлений. Нам есть что предложить – и жителям края, и гостям региона. Это и наши фестивали, известные на всю страну и даже мир. И театры, визитные карточки края. И классическое, и современное искусство. И новые масштабные культурные институции, которые создаются. И пусть небольшие, но важные для людей события в территориях».



По словам губернатора, большое внимание краевых властей в ближайшие годы будет уделено проекту «Пермь – 300 лет на Каме», который объединит в себе идеи и предложения по созданию комфортной городской среды и роста инвестиционной привлекательности края.



Максим Решетников отметил, что в крае назрела необходимость пространственных преобразований. И в первую очередь это касается краевого центра. По словам губернатора, для решения этой задачи необходимо смещать развитие существующей застройки, упорядочивать размещение рекламы на улицах, решать вопросы, связанные с хаотичной нестационарной торговлей, организовывать новые комфортные транспортно-пешеходные связи внутри Перми.



Также необходимо реализовать крупнейшие долгожданные городские объекты: строительство новой сцены для Пермского театра оперы и балета, переезд Пермской художественной галереи и строительство нового зоопарка.



Однако, как подчеркнул глава Прикамья, помимо создания культурных объектов, нужно еще и формировать культурное пространство, наполнять новые объекты и пространства смыслами, активностями.