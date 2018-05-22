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Пермь: новости дня


15:51 | 24.05.2018

Максим Решетников: «В крае назрела необходимость пространственных преобразований»

Сегодня, 24 мая, во время своего послания Законодательному собранию Пермского края губернатор Максим Решетников отдельно остановился на значимости культуры для развития региона.

«Культура помогает создавать смыслы, сопровождает образование и науку, питает инновационную экономику и в конечном итоге – позволяет привлекать и удерживать здесь талантливых и мыслящих людей, — подчеркнул Максим Решетников. — Богатство пермской культуры, историко-природный потенциал – достойная основа для развития туризма и экономики впечатлений. Нам есть что предложить – и жителям края, и гостям региона. Это и наши фестивали, известные на всю страну и даже мир. И театры, визитные карточки края. И классическое, и современное искусство. И новые масштабные культурные институции, которые создаются. И пусть небольшие, но важные для людей события в территориях».

По словам губернатора, большое внимание краевых властей в ближайшие годы будет уделено проекту «Пермь – 300 лет на Каме», который объединит в себе идеи и предложения по созданию комфортной городской среды и роста инвестиционной привлекательности края.

Максим Решетников отметил, что в крае назрела необходимость пространственных преобразований. И в первую очередь это касается краевого центра. По словам губернатора, для решения этой задачи необходимо смещать развитие существующей застройки, упорядочивать размещение рекламы на улицах, решать вопросы, связанные с хаотичной нестационарной торговлей, организовывать новые комфортные транспортно-пешеходные связи внутри Перми.

Также необходимо реализовать крупнейшие долгожданные городские объекты: строительство новой сцены для Пермского театра оперы и балета, переезд Пермской художественной галереи и строительство нового зоопарка.

Однако, как подчеркнул глава Прикамья, помимо создания культурных объектов, нужно еще и формировать культурное пространство, наполнять новые объекты и пространства смыслами, активностями.

© «Вечерние Ведомости»

 


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