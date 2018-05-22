Объявлен конкурс на строительство еще одного участка Восточного обхода Перми

15:01 | 24.05.2018

Сегодня, 24 мая, в рамках послания Законодательному собранию губернатор Максим Решетников обозначил ключевые задачи в развитии транспортной системы Прикамья. Глава региона отметил важность бережной эксплуатации объектов дорожной инфраструктуры, увеличение объема пассажироперевозок в пермском аэропорту, а также озвучил последние новости относительно одного из самых амбициозных транспортных проектов в крае – Северного железнодорожного обхода Перми.



«Итоги проработки проекта показали, что строительство совмещенного автомобильного и железнодорожного моста оказывается очень дорогим. Более того, оно предполагало большие объемы по сносу, расселению и выкупу земельных участков в дачном районе Пальников. Поэтому, считаю, целесообразнее строить отдельный автомобильный мост», — пояснил губернатор.



Итоговое решение будет принято в рамках обсуждения 5-летней программы дорожного строительства в регионе.



Губернатор Пермского края заявил, что подвижки произошли и в проекте строительства нового транспортно-пересадочного узла на базе вокзала «Пермь II». «Концепция ТПУ с прилегающей дорожно-транспортной инфраструктурой уже согласована», — обозначил глава Прикамья.



Накануне министерством по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края объявлен электронный аукцион на строительство еще одного участка Восточного обхода Перми — от развязки на Новые Ляды до отворота на Новопермскую ТЭЦ.



Согласно контракту, начальная (максимальная) цена составляет более 940 млн рублей. Подведение итогов назначено на 18 июня текущего года. Заказчиком выступает КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края.