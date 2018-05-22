Пермский край вошел в топ-15 экспортеров России

14:58 | 24.05.2018

Сегодня, 24 мая, во время послания Законодательному собранию губернатор Пермского края Максим Решетников заявил, что по итогам 2017 года Прикамье вошло в топ-15 экспортеров России.



По данным Российского экспортного центра, Пермский край занимает 14-е место в рейтинге регионов (по итогам 2017 года экспорт региона составил 4,98 млрд долларов), а по данным Росстата — 15-е.



«2017 год стал прорывным для нашего несырьевого экспорта. Продукция машиностроения, целлюлозно-бумажных комбинатов, сложной химии выросла практически наполовину — 45,8 %. В 2 раза увеличился экспорт метанола и волоконно-оптического кабеля», — обозначил глава региона.



Рост экспорта подтверждают данные по объемам грузоперевозок. По итогам года Пермский край занял 4-е место в стране по грузоперевозкам — 56,6 млн тонн, из них 44 млн тонн составили железнодорожные перевозки. По сравнению с 2016 годом рост составил 3,1 млн тонн. Понимая, что продукция предприятий будет расти, пристальное внимание краевые власти совместно с АО «РЖД» уделяют модернизации железнодорожной инфраструктуры, ее пропускной способности.



Максим Решетников добавил, что сейчас важно, чтобы 2018 год стал годом системной поддержки экспортеров — как традиционных, так и начинающих. Для этого в прошлом году в крае создан Региональный центр поддержки экспорта. На сегодня уже есть 15 экспортных контрактов.



По поручению губернатора для информационной поддержки бизнеса в регионе создан Экспортный совет Пермского края, который ведет работу по разработке общей стратегии Прикамья.



Отметим, основные направления экспорта из Пермского края — Бразилия, Нидерланды, Китай, Бельгия. Основные экспортные товарные группы: удобрения, топливо, продукты неорганической химии, продукция деревообработки, бумага, механическое оборудование и техника.