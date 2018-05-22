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Пермь: новости дня


14:54 | 24.05.2018

Еще одна пермская УК подозревается в мошеннической схеме по выставлению «двойных квитанций»

УК «Моторостроитель», задолжавшая более 180 млн рублей за тепло, привлекла внимание правоохранительных органов.

По итогам проверки, проведенной прокуратурой Свердловского района Перми, выявлена задолженность по оплате отопления и горячего водоснабжения перед теплоснабжающей организацией ООО «Пермская сетевая компания» в размере более 180 млн рублей, возникшая у двух управляющих компаний с одинаковым названием — ООО «УК «Моторостроитель». Кроме того, был вскрыт факт незаконного выставления квитанций об оплате коммунальных услуг гражданам, проживающим в двух жилых домах, фактически не обслуживаемых этими компаниями.

В ходе проверки установлено, что с апреля 2017 года по апрель 2018 года руководство УК, имея доступ к расчетным счетам, получало от потребителей плату за поставленные услуги отопления и ГВС, однако расчеты с ресурсоснабжающими организациями не производило. В это же время с расчетных счетов этих управляющих организаций снимались наличные денежные средства, выдавались займы юридическим и физическим лицам, осуществлялась оплата работ и услуг сторонним организациям, которые имеют признаки фирм-однодневок. В результате преступных действий со стороны руководителей управляющих организаций был причинен ущерб в крупном размере теплоснабжающей организации — ООО «Пермская сетевая компания».

По материалам проверки было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в крупном размере»). Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры Свердловского района города Перми.

Стоит также отметить, что ООО «УК «Моторостроитель» фигурирует во всех рейтингах злостных УК-должников за тепловую энергию. Кроме того, руководитель этой компании Анна Хаджиева в феврале этого года была приговорена к прецедентному для нашей страны наказанию в виде профессиональной дисквалификации и лишению права занимать руководящие должности.

В ситуации, когда руководство управляющих компаний идет на различные ухищрения, чтобы использовать деньги добропорядочных граждан не по назначению, единственным выходом остается переход на прямые расчеты потребителей с ресурсоснабжающей организацией. По словам директора Пермского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Сергея Круглякова, в Перми уже есть положительные примеры решения многолетних проблем формирования долгов со стороны УК-посредников: «Практика перехода на прямые платежи оказалась востребована жителями домов, которые раньше входили в печально известную структуру «РТУ». Предложенная энергетиками система прямых платежей одобрена властями и надзорными органами как наиболее эффективный инструмент для того, чтобы обезопасить граждан от действий недобросовестных управляющих компаний. Для жителей это законная возможность оплатить услуги отопления и ГВС непосредственно поставщику, а для энергетиков — получить в полном объеме средства, необходимые для проведения ремонтных программ».

© «Вечерние Ведомости»

 


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