В 2018 году в Прикамье планируется завершить еще 6 проблемных объектов долевого строительства

14:47 | 24.05.2018

В рамках послания краевому парламенту губернатор Прикамья Максим Решетников отдельно остановился на теме обманутых дольщиков.



В крае после широкой общественной дискуссии был принят первый в России закон о мерах поддержки дольщиков на достройку объектов. «Объединив усилия с правоохранительными органами, уже в прошлом году сдали 5 объектов. В этом году минстрой планирует завершить строительство еще шести», — подчеркнул губернатор.



Однако, по словам Максима Решетникова, это вершина айсберга. «После ужесточения законодательства и требований к застройщикам неустойчивые строительные схемы, а по сути финансовые пирамиды, начали рушиться. Сегодня в зоне риска находится еще более 20 объектов. Минстрой работает по каждому из них. Мы рассчитываем, что вступающие с 1 июля правки в законодательство исключат формирование такой проблемы в дальнейшем», — отметил глава региона.



Целью жилищной политики в Прикамье является строительство доступного по цене и комфортного жилья, которое было бы обеспечено всей необходимой социальной инфраструктурой. И эта цель, по мнению главы региона, должна быть общей у краевого правительства, муниципалитетов, застройщиков, финансовых институтов, самих покупателей жилья.



Также губернатор обозначил, что совместно с застройщиками выработаны правила, согласно которым строители берут на себя затраты по возведению школ и садиков, а расходы по строительству поликлиник, дорог, пожарных частей берут на себя краевые и местные власти. При этом планы по строительству должны четко следовать планам комплексного освоения территорий.



По словам главы региона, застройщики приняли эти договоренности. Краевые власти, со своей стороны, готовы давать «зеленый свет» строительству и оказывать поддержку комплексному развитию территорий девелоперами.