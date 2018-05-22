Максим Решетников: «Правила изменились»

14:33 | 24.05.2018

В завершение послания Законодательному собранию региона, которое состоялось сегодня, 24 мая, губернатор Пермского края Максим Решетников отдельно остановился на теме доверия между властью и институтами гражданского общества.



«Мы видим, как за последний год именно на основе доверия формируется эффективное взаимодействие с федеральными органами власти, с депутатами, муниципалитетами, бизнесом, общественными организациями и, конечно, с самими жителями Пермского края, — отметил глава Прикамья. — Но доверие не означает перекладывание ответственности, а предполагает, что каждый честно и на совесть делает свое дело. И если потребуется — подставит плечо».



По словам губернатора, он видит, что сейчас в крае не все готовы работать на доверии. «Не все еще верят, что старое не вернется, не все еще понимают, что по-другому работать уже не получится. Правила изменились, изменилось время», — обозначил Максим Решетников.



«Есть те, кто ведет свои дела непрозрачно и недобросовестно, не желает играть по равным правилам, игнорирует закон. Кто в погоне за сиюминутной выгодой плодит недострои, и ему неважно, что будет с людьми, которые купили там квартиру, куда пойдут учиться их дети. Кто пытается взять деньги за государственный заказ, не выполнить свои обязательства и самоустраниться. Кто собирает с людей деньги за ЖКХ, но не платит ресурсникам. Кто перекладывает ответственность и последствия за свои действия на власть. Так не пойдет!» — подытожил свою речь глава региона.