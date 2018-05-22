Глава Прикамья Максим Решетников: «Айтишников много не бывает»

14:16 | 24.05.2018

В рамках послания Законодательному собранию Пермского края губернатор Максим Решетников заявил о предстоящей в ближайшие несколько лет цифровой трансформации всех основных процессов: производства продукции, транспортной логистики, государственного управления, оказания услуг и финансовой сферы.



«За прошедшее с момента визита президента и презентации ему наших возможностей время мы еще дальше продвинулись в понимании того, что и как делать. И многое сделали. Наша инфраструктура в ближайшие 2 года будет практически полностью готова — это и программы подключения к широкополосному интернету социальных объектов, и программа устранения цифрового неравенства», — отметил глава региона.



В частности, в качестве итогов проведенной работы Максим Решетников отметил стартовавшую цифровизацию системы здравоохранения, которая предполагает обработку всей информации о пациентах в электронном виде. Это, по словам губернатора, повысит качество и доступность медицинской помощи в регионе, потому что у врачей будет больше времени для общения с пациентом.



Цифровизация государственных услуг должна облегчить получение жителями региона положенных им льгот: вся информация будет автоматически отображаться в одном приложении и не будет требовать дополнительного похода в госучреждения.



Как отметил губернатор, сферы цифровизации выходят далеко за рамки бюджетного сектора. Сейчас уже действуют и формируются новые проекты в жилищно-коммунальной сфере. Так, в Перми реализуется пилотный проект «Умный свет», когда искусственное освещение автоматически регулируется в зависимости от природного.



В регионе уже сейчас ведется работа по созданию необходимой цифровой инфраструктуры. В ближайшие 2 года будет реализована программа подключения к широкополосному интернету социальных объектов края и программа устранения цифрового неравенства.



Для решения всех этих задач нужны кадры, специалисты IT и смежных отраслей. Напомним, ранее губернатор заявлял о важности подготовки большего числа специалистов этих направлений. Вопрос подготовки кадров обсуждался в рамках состоявшейся IT-сессии. В настоящее время по поручению губернатора вузы Прикамья формируют предложения по увеличению набора на IT-специальности. «Будем усиливать эту работу совместно: и на федеральном уровне, и на региональном. Айтишников много не бывает», — завершил выступление Максим Решетников.