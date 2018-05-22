Максим Решетников: «Не всех вижу в спорте»

14:11 | 24.05.2018

Во время послания Законодательному собранию губернатор Прикамья Максим Решетников озвучил основные направления развития и популяризации физической культуры, спорта и здорового образа жизни в регионе. Губернатор подчеркнул, что спорт и здоровый образ жизни — запрос современного общества.



«В развитии массового спорта будем приводить в порядок инфраструктуру в школах и во дворах. И везде закрепим специалистов, которые будут организовывать и привлекать к занятиям и детей, и взрослых. Первые 100 школ входят в проект до конца года», — обозначил одно из направлений глава региона.



Жителям региона разных возрастов интересны массовые форматы спортивных мероприятий, такие как «Лыжня России», эстафеты и марафоны, велопробеги. «Сам участвую — и не всех из вас, коллеги, вижу», — добавил Максим Решетников.



Также глава Прикамья отметил, что сейчас совет по спорту готовит новые предложения по реформированию детско-юношеских спортивных школ, развитию спортивной медицины, изменению работы со спортивными федерациями.



Важная часть развития спорта в регионе, по словам губернатора, — продвижение края как ведущего спортивного центра. Опыт в проведении спортивных событий самого высокого уровня в крае есть. В прошлом году успешно прошел чемпионат мира по летнему биатлону, матчи сборной России по баскетболу. Сейчас Пермский край готовится принять чемпионат мира по греко-римской борьбе среди ветеранов, подана заявка на проведение в Перми юношеского чемпионата мира по баскетболу в 2019 году. Предполагается, что 16 июня будет получен окончательный ответ.



Во время выступления губернатор обозначил, что сейчас важно решить вопрос с крупными объектами инфраструктуры, которые нужно не только поддерживать в нормативном состоянии, но и развивать. «Далеко не всегда частные владельцы готовы развивать и использовать под спорт. Там, где бизнес с этим не справляется, и край, и муниципалитеты должны быть готовы развивать их самостоятельно, — говорит Максим Решетников. — Строительство новых спортивных объектов и содержание имеющихся важно не только для развития профессионального спорта, но и для проведения соревнований самого высокого уровня. Мы помним, какая была атмосфера на матчах российской сборной по баскетболу и как преобразился Чайковский во время проведения чемпионата мира по летнему биатлону».