В Перми Инспекция госжилнадзора проверит управляющую компанию, в чьей пятиэтажке накануне взорвался газ

13:39 | 24.05.2018

Специалисты ИГЖН Пермского края проверят УК «Профи-Дом», которая обслуживает пятиэтажку на Свиязева, 50/1. Накануне в одной из квартир третьего подъезда произошел взрыв газа. Пострадали четыре человека.



Инспекция проверит наличие договоров с газовиками на внутриквартирное и внутридомовое обслуживание дома, где произошел взрыв. По информации Инспекции, последняя газовая проверка, которую проводило ООО «Регионгазсервис», прошла в октябре 2017 года.



Всего УК «Профи-Дом» обслуживает 120 домов. Директором УК является Алексей Рямов. Сейчас он находится под домашним арестом по делу о падении снега с крыши дома на улице Маршала Рыбалко.



Пятиэтажка на Свиязева, 50/1, включена в лицензию управляющей компании с 2016 года. С тех пор Инспекция проводила в отношении УК несколько проверок по поводу этого дома.



В 2016 году было две проверки по поводу затопления подвала и оснащения общедомовым прибором учета отопления. Выданы предписания, которые были исполнены.



В мае 2018 года была еще одна проверка по поводу оснащения дома прибором учета. Нарушений не выявлено.