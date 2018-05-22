В Перми изменится расписание автобусов № 35 и № 67

12:10 | 24.05.2018

Департамент дорог и транспорта краевой столицы вносит корректировки в режим работы автобусных маршрутов.



Так, с 24 мая для повышения регулярности работы автобуса № 35 «Драмтеатр — Пермский электромеханический завод» на время проведения ремонта на Коммунальном мосту изменится расписание — увеличится время на выполнение рейсов.



С 26 мая будет скорректировано время отправления нескольких рейсов автобуса № 67 «Микрорайон Парковый — микрорайон Садовый» по выходным.



Подробнее ознакомиться с расписанием можно на map.gortransperm.ru.