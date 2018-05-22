При взрыве газа в жилом доме в Перми пострадали 5 человек

23:53 | 23.05.2018

Причиной пожара в пятиэтажном доме на Свиязева, 50/1 стал взрыв газа. Как удалось выяснить «ВВ», взрыв произошел в третьем подъезде дома в квартире на первом этаже. Состояние одного из пострадавших тяжелое, еще у четверых - средней тяжести.

В данный момент на месте ЧП создан штаб, работают все экстренные службы, прибыл глава Перми Дмитрий Самойлов. Обрушений в доме нет, открытый огонь ликвидирован.