Пермь: новости дня
23:53 | 23.05.2018
При взрыве газа в жилом доме в Перми пострадали 5 человек
В данный момент на месте ЧП создан штаб, работают все экстренные службы, прибыл глава Перми Дмитрий Самойлов. Обрушений в доме нет, открытый огонь ликвидирован.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
23.05.2018
23:53 | 23.05.2018
При взрыве газа в жилом доме в Перми пострадали 5 человек
23:43 | 23.05.2018
На Средний Урал снова надвигается ураган
23:27 | 23.05.2018
В Перми в жилом доме на Свиязева предположительно произошел взрыв газа
23:10 | 23.05.2018
Глава Прикамья обсудил с главными врачами медучреждений края актуальные вопросы системы здравоохранения
22:05 | 23.05.2018
Екатеринбуржцы примут участие в массовом забеге на Уктусе
21:32 | 23.05.2018
Энергетики не стали банкротить белоярский коммунальный МУП
20:14 | 23.05.2018
В Екатеринбурге в ближайшее время отремонтируют более 40 участков дорог
19:44 | 23.05.2018
Новостройки в Екатеринбурге за год подорожали на 20 %
19:24 | 23.05.2018
В центре Екатеринбурга из-за ДТП встало движение трамваев
17:58 | 23.05.2018
В ГИБДД рассказали о критической ситуации с дорогами в двух свердловских муниципалитетах
17:31 | 23.05.2018
В Перми пройдет медиафорум Breaking good
17:27 | 23.05.2018
Свердловчанина обвиняют в убийстве приятеля из ревности
17:01 | 23.05.2018
Незаконная ловля рыбы привела жителя Прикамья к ограничению свободы на полтора года
16:56 | 23.05.2018
В Екатеринбурге шопинг обернулся для колясочницы потерей телефона
16:49 | 23.05.2018
«МегаФон» ввел новую линейку корпоративных тарифов: абонентам будут дарить бонусы и безлимит на соцсети
16:39 | 23.05.2018
Крыша протекает, на стенах грибок: в Серове частично приостановили деятельность детского садика
16:14 | 23.05.2018
В Перми начинаются тренировки к международному марафону для горожан
16:00 | 23.05.2018
В Екатеринбург приедет лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов
15:38 | 23.05.2018
Суд пресек незаконное отчуждение имущества одного из бывших руководителей ОЭБиПК Екатеринбурга
15:33 | 23.05.2018
Трое бывших зауральских полицейских улучшали показатели отдела, склоняя сознаться в преступлениях невиновных
14:48 | 23.05.2018
«Ночь музеев» посетили более 37 тысяч жителей Прикамья
14:39 | 23.05.2018
В этом году ЕГЭ в Пермском крае сдадут почти 13 тысяч выпускников
14:37 | 23.05.2018
Екатеринбурженка вошла в пятерку лучших водителей троллейбуса
14:12 | 23.05.2018
Проекты благоустройства девяти свердловских городов вышли в финал всероссийского конкурса
13:46 | 23.05.2018
При взрыве газа в Ревде пострадал человек
13:36 | 23.05.2018
Скоро перед судом предстанет житель Кургана, который приложил руку к организации «революции 5 ноября»
13:29 | 23.05.2018
На базе Свердловской детской железной дороги откроется детский технопарк
12:40 | 23.05.2018
На площади 1905 года снова развернется сельскохозяйственная ярмарка
12:24 | 23.05.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 22 мая 2018 года
12:22 | 23.05.2018
Двое уральцев «для профилактики» отвезли знакомого на кладбище и избили
12:04 | 23.05.2018
Правительство Зауралья выдаст по 100 тысяч рублей пострадавшим от пожаров. Какой еще помощи ждать погорельцам?
11:51 | 23.05.2018
В районе поселка Исток потушили ангар для хранения пленки ПВХ
11:46 | 23.05.2018
Тимати посетит Екатеринбург со своей новой программой
11:38 | 23.05.2018
Из-за ЧМ-2018 в Екатеринбурге запретят останавливаться на 19 улицах
11:21 | 23.05.2018
В Курганской области пастух нашел в поле останки пропавшей женщины
11:20 | 23.05.2018
Администрацию Каменского городского округа через суд обязали устранить нарушения в теплоснабжении поселка
10:51 | 23.05.2018
1 июня в Екатеринбурге ограничат продажу алкоголя
10:34 | 23.05.2018
В Екатеринбурге из-за травмы пенсионерки привлекли к ответственности водителя и кондуктора троллейбуса