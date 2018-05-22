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Пермь: новости дня


23:27 | 23.05.2018

В Перми в жилом доме на Свиязева предположительно произошел взрыв газа

В Перми вечером 23 мая в Индустриальном районе был слышен звук, напоминающий взрыв. Очевидцы пишут в соцсетях о взрыве бытового газа на Свиязева, 50/1, о приезде пожарных и машин скорой помощи. Есть фото пожара.
Официальной информации о происходящем пока нет.
На сайте МЧС по Пермскому краю только что появилось сообщение о том, что пожарно-спасательные подразделения выехали на пожар в Индустриальном районе Перми. Упоминается улица Свиязева без точного указания адреса. По версии МЧС, речь идет о загорании в квартире. Информация оперативная, подлежит уточнению.

© «Вечерние Ведомости»

 


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