Глава Прикамья обсудил с главными врачами медучреждений края актуальные вопросы системы здравоохранения

23:10 | 23.05.2018

Сегодня, 23 мая, на площадке ГБУЗ ПК «Городская клиническая поликлиника №2» губернатор Прикамья Максим Решетников провел встречу с главными врачами медучреждений края. Во время диалога руководители учреждений здравоохранения высказали мнения по актуальным вопросам развития системы здравоохранения в регионе. Глава Прикамья обозначил, что использует полученную информацию при подготовке к посланию Законодательному собранию.



Участие в мероприятии приняли более 50 человек, среди которых представители медицинских учреждений региона и краевых властей.



Во время визита медучреждения глава региона осмотрел инфоматы электронной регистратуры и кабинет неотложной помощи. Особенность поликлиники в том, что она работает без регистратуры. Вся запись на приемы осуществляется электронно.



В рамках встречи с главврачами губернатор озвучил приоритетные направления в развитии здравоохранения Пермского края. В частности, Максим Решетников отметил, что первые изменения в регионе в 2017 году коснулись именно системы здравоохранения: стартовал процесс объединения медучреждений, реализация проекта «Новая поликлиника», которые повлияли на повышение доступности медицинской помощи и повышение качества предоставления медуслуг. «Люди это ощутили на себе. По данным социологии, за прошлый год удовлетворенность населения качеством медпомощи выросла на треть – до 42%. Связываем это, в первую очередь, с изменениями, которые произошли в первичном поликлиническом звене».



Также глава Прикамья рассказал о том, каким образом будут решаться кадровые вопросы в отрасли, в частности, это будет происходить за счет привлечения молодежи в рамках проекта «Краевая ординатура». Кроме того, изменения коснутся системы выявления и лечения онкологических заболеваний в крае: целью краевых властей является организовать работу таким образом, чтобы в течение 14 дней пациент прошел все необходимые обследования и, в случае подтверждения диагноза, начал лечение.



Продолжится развитие службы скорой помощи. В этом вопросе целью является централизация службы за счет создания станций скорой в рамках скоропомощных округов, за каждым из которых будет закреплено не более 200 тысяч жителей. Таким образом предполагается ликвидировать межтерриториальные барьеры.



Главный врач ГБУЗ ПК «Краснокамская городская больница» Константин Самойлов отметил, что изменения в отрасли произошли за год заметные. «Безусловно, увеличилось финансирование, но, главное, поменялась идеология. Благодаря проекту «Новая поликлиника» нам удалось увеличить доступность амбулаторной и первичной медико-санитарной помощи в 3-5 раз. Сегодня активными темпами внедряется проект «Электронное здравоохранение», который позволит уйти от большого количества бумажной работы», — подчеркнул Константин Самойлов.



По словам главного врача ГБУЗ ПК «Городская больница Лысьвенского городского округа» Светланы Климентьевой, важно, что в крае выстраивается эффективный диалог с региональными властями. Встречи проходят регулярно, и на них обсуждаются как актуальные, так и стратегические вопросы.