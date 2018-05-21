Незаконная ловля рыбы привела жителя Прикамья к ограничению свободы на полтора года

17:01 | 23.05.2018

Браконьер был привлечен к уголовной ответственности за незаконную ловлю рыбы и оштрафован на 500 тысяч рублей, рассказали в УФССП по Пермскому краю. Такое наказание было назначено правонарушителю за то, что для ловли рыбы он выбрал водоем, находящийся в заповедной зоне.



Судебные приставы по Суксунскому и Ординскому районам уведомили нарушителя о том, что в отношении него возбуждено исполнительное производство. Зная, к чему может привести уклонение от уплаты штрафа, должник, тем не менее, не спешил платить. За время работы по исполнительному производству мужчина ни разу не внес деньги в счет погашения долга. Тогда судебные приставы обратились в суд для замены уголовного штрафа другим видом наказания. Суд вынес решение об ограничении свободы рыболова на 18 месяцев.



Если браконьер в будущем вновь покусится на обитателей заповедной зоны, ему будет грозить более строгое уголовное наказание.