В Перми начинаются тренировки к международному марафону для горожан

16:14 | 23.05.2018

Завтра, 24 мая, в 19:00 на набережной Камы начнется первая в этом году открытая тренировка.



Чтобы забег в рамках Второго Пермского международного марафона стал ярким и радостным событием, в краевой столице запускается проект «Бегущий город» — школа подготовки для преодоления своих первых 3 или 10 километров.



По вторникам и пятницам в 19:00 одновременно в разных районах города будут проходить беговые тренировки. В центре Перми можно будет потренироваться на стадионе «Динамо» (ул. Краснова, 1), в Индустриальном районе — в парке «Балатово», в Кировском районе — на стадионе «Прикамье» (ул. Ласьвинская, 1), в Орджоникидзевском районе — на стадионе «Гайва» (ул. Карбышева, 52).



При этом в центральной части города и в Индустриальном районе регулярные тренировки стартуют 25 мая, в Кировском и Орджоникидзевском районах — 5 июня.



Всем желающим пермякам помогут освоить правильную технику и специальные беговые упражнения, научат делать скоростные работы и бегать кроссы. Главный тренер проекта — опытный марафонец, мастер спорта международного класса Владимир Епанов.



Чтобы принять участие в тренировочном процессе, нужно выбрать удобное место занятий и зарегистрироваться на permrun.ru/podgotovka.



Отметим, беговые тренировки для будущих участников Пермского международного марафона будут проходить бесплатно благодаря тому, что проект «Бегущий город» стал победителем XX Городского конкурса социально значимых проектов «Город — это мы».