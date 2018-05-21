Пермь: новости дня
15:34 | 23.05.2018
В пятницу в Прикамье пройдет «прямая линия» по вопросам организации детского отдыха
Время работы «линии» - с 11.00 до 12.00. Номер «прямой телефонной линии»: 8 (342) 217-68-90.
Все жители Прикамья, позвонившие на «прямую линию», получат рекомендации и разъяснения в режиме реального времени от представителей Уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае и Роспотребнадзора, представителей региональных министерств социального развития, образования и науки, здравоохранения.
Исполнение решений по всем поступившим вопросам будет взято на контроль приемной президента РФ в Пермском крае.
Отметим, в летние каникулы 2018 года в Пермском крае готовятся принять детей 47 загородных оздоровительных лагерей, 14 санаториев, 1000 оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, 25 стационарных палаточных лагерей, 131 лагерь труда и отдыха. Всего планируется охватить всеми формами оздоровления, отдыха и занятости порядка 280 тысяч детей (88,01% детей школьного возраста, проживающих в Пермском крае), в том числе 104 тысячи детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (90% от числа детей данной категории).
Для информационного сопровождения сферы отдыха и оздоровления детей создан и успешно действует сайт «Пермские каникулы» (camps.perm.ru). На сайте размещен реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, ведется мониторинг приемки лагерей. Ресурс сайта постоянно обновляется. В 2018 году на сайте «Пермские каникулы» стартовал уникальный для региона проект «Навигатор программ и услуг детских лагерей Пермского края». Это интернет-портал, где семьи могут подобрать и оценить лагерь, а детские лагеря - рассказать о своих услугах и программах отдыха. Родитель может найти путевку в лагерь, ориентируясь как на материальные условия лагеря, так и на содержание его деятельности или место расположения, увидеть оценку лагеря его участниками или сам оценить лагерь и оставить отзыв о его работе.
О готовности к летней оздоровительной кампании представители ведомств Прикамья отчитались 18 мая в ходе окружного совещания по вопросу подготовки к летней оздоровительной кампании в регионах ПФО.
Спикер совещания, зам. полномочного представителя президента РФ в ПФО Михаила Бабича Олег Машковцев отметил, что в Приволжском федеральном округе в летний период будут функционировать более 13 тыс. объектов детского отдыха. Численность детей, планируемых к охвату различными формами отдыха и оздоровления, по сравнению с прошлым годом увеличится на 46 тыс. человек и составит 2,8 млн школьников, из которых свыше 516 тыс. – дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации.
В этом году свыше 100 тыс. молодых людей возраста от 14 до 18 лет, в том числе состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних, запланировано обеспечить временной трудовой занятостью.
По информации региональных органов исполнительной власти, за счет средств консолидированных бюджетов на летнюю оздоровительную кампанию в ПФО планируется направить почти 13 млрд рублей.
© «Вечерние Ведомости»
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