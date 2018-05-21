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Пермь: новости дня


14:48 | 23.05.2018

«Ночь музеев» посетили более 37 тысяч жителей Прикамья

Сегодня, 23 мая, на заседании правительства Пермского края были подведены итоги акции «Ночь музеев» в регионе. Как рассказал глава Прикамья Максим Решетников, в акции приняли участие более 30 государственных и частных музеев, галерей, выставочных залов; были проведены десятки мероприятий, концертов и программ по всему региону. В Перми в акции приняли участие 25 000 человек, а по всему Пермскому краю — более 37 000 человек.

«В этом году у нас было несколько новшеств: впервые в этом году к участию присоединились и корпоративные музеи, были реализованы проекты под открытым небом, практически каждый музей предложил семейные программы, — отметил глава региона. — Популярность «Ночи музеев» растет, она вызывает большой интерес у жителей — это подтверждает и растущее количество посетителей».

Подробнее об итогах акции рассказал министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский. По его словам, особенность «Ночи музеев» этого года — специальная программа, участниками которой стали корпоративные музеи и музеи учебных заведений. На Пермской кондитерской фабрике побывали 120 человек, 50 пермяков отправились в музей авиации и космонавтики в техникум им. Швецова, а Музей истории пермского моторостроения смогли посетить 60 человек. Из-за большого количества поступивших заявок музей решил провести аналогичную экскурсию для 4 групп еще и 2 июня.

Для удобства всех желающих посетить «Ночь музеев» был издан специальный буклет и работал сайт, на котором была опубликована программа каждого учреждения культуры. С его помощью жители края и его гости могли сформировать свой маршрут по музеям. Также в этом году было представлено большое количество программ для детей, а также проектов, которые музеи проводили за пределами своих стен. Так, Пермская художественная галерея организовала мастерскую художника Юрия Лапшина на Соборной площади. Музыкальные, экскурсионные и творческие программы на улице предложили Пермская галерея, Дом Мешкова, исторический парк «Россия — моя история», Музей современного искусства PERMM и другие. По словам министра культуры, это превращает визит в музей в увлекательное мероприятие и повышает популярность интеллектуального досуга.

Кроме того, впервые на Соборной площади была организована большая сцена, на которой поэты сошлись в стихотворном баттле поколений и прошел музыкальный концерт. По традиции акцию завершил праздничный фейерверк.

По итогам рассмотрения вопроса губернатор поручил министерству культуры организовывать подобные мероприятия, чтобы продолжить развитие полюбившегося жителям формата отдыха.

© «Вечерние Ведомости»

 


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