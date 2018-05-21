В этом году ЕГЭ в Пермском крае сдадут почти 13 тысяч выпускников

14:39 | 23.05.2018

С 28 мая по 2 июля в Прикамье, как и на всей территории России, пройдет основной период экзаменационной кампании по сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ). В установленный срок подтвердить свои знания смогут ученики 11-х классов и выпускники прошлых лет. Подготовку к экзаменационной кампании 2018 года обсудили сегодня на заседании правительства Пермского края.



Глава региона Максим Решетников отметил, что в этом году ЕГЭ сдают свыше 13 тысяч одиннадцатиклассников, из них более 11 тысяч — выпускники текущего года. Также государственную итоговую аттестацию сдадут более 28 тысяч выпускников 9-х классов. «В целом к экзаменам готовы — и технически, и технологически. Для того, чтобы обеспечить максимальную прозрачность и объективность, а также безопасность детей, пункты сдачи экзамена оснащаем металлорамками, детекторами, видеонаблюдением», — подчеркнул губернатор.



Всего на территории края будет задействован 71 пункт приема ЕГЭ, в каждом пункте могут быть организованы условия для сдачи экзаменов детьми с ограниченными возможностями здоровья.



Министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина напомнила, что выпускники российских школ этой весной будут сдавать ЕГЭ как обязательный выпускной экзамен уже десятый год. По словам министра, в последние 2–3 года наметилась тенденция по увеличению количества выпускников, которые выбирают для сдачи ЕГЭ предметы естественных наук (физику, химию, географию) и информатику.



«Единый госэкзамен стал для школьников и их родителей привычным, о нем знают практически все, — считает Раиса Кассина. — И конечно, основным показателем качества проведения экзамена является его объективность. Мы видим, что меры информационной безопасности, применяемые при организации ЕГЭ в последние годы, поменяли представление о честности и объективности экзаменов».



Так, в этом году по поручению губернатора абсолютно все пункты проведения экзаменов были оснащены новым оборудованием, которое позволяет печатать контрольно-измерительные материалы и сканировать экзаменационные материалы. Кроме того, новое оборудование закуплено с запасом, поэтому на каждые три аудитории есть запасной принтер и картриджи. На входе во всех местах проведения экзамена установлены металлорамки либо работают металлодетекторы. Активны средства подавления сотовой связи, видеокамеры. На базе ПГГПУ работает Ситуационный центр онлайн-наблюдения, где более 100 студентов смогут отслеживать ход проведения ЕГЭ. Кроме того, планируется присутствие более 600 общественных наблюдателей, прошедших обучение и итоговое тестирование на специализированном региональном сайте. Регистрация общественных наблюдателей продолжается и сегодня.



Как отметил директор Пермского филиала ПАО «Ростелеком» Роман Сандалов, компания уже пятый год осуществляет поддержку сдачи единого государственного экзамена в 84 субъектах страны. «По Пермскому краю мы обеспечиваем видеонаблюдение более чем в тысяче аудиторий. Для этого установлено более двух тысяч камер видеонаблюдения. На каждом пункте сдачи будет присутствовать специалист «Ростелекома», а по краю будут дежурить более 50 аварийных бригад», — отметил Роман Сандалов.



Также в заседании правительства приняла участие представитель от родителей, участник акции «ЕГЭ с родителями» этого года Лилия Майорова. По словам мамы 11-классницы, подготовку к сдаче ЕГЭ облегчают опубликованные в интернете материалы для подготовки к тестированию и тренировочные экзамены, которые проводились несколько раз в течение учебного года. Они помогают выпускникам ознакомиться с процедурой проведения экзамена и снизить уровень волнения в сам день сдачи экзамена.