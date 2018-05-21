Директор пермской УК «Рифей-Комфорт» приговорен к реальному сроку заключения

13:31 | 23.05.2018

Ущерб ООО «ПСК», причиненный его действиями, превысил 7 млн рублей.



Орджоникидзевский районный суд Перми вынес приговор Денису Гузию, директору ООО «Управляющая компания Рифей-Комфорт», признав его виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ («Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием»).



Уголовное дело в отношении руководителя управляющей компании было возбуждено в 2016 году по результатам прокурорской проверки, которая установила, что директор УК с августа 2015 года по май 2016 года не перечислял ООО «Пермская сетевая компания» и ПМУП «ГКТХ» в полном объеме деньги, полученные от жильцов за коммунальные услуги. Сумма задолженности перед ООО «ПСК» составила 7,8 млн рублей, перед коммунальным предприятием — 860 тыс. рублей. При этом со счетов УК в иные организации переводились денежные средства собственников жилых и нежилых помещений, уплаченные в том числе за тепловую энергию и горячее водоснабжение.



Суд, с учетом позиции государственного обвинения, приговорил подсудимого к лишению свободы на 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении, а также 2 годам 6 месяцам лишения права заниматься деятельностью, связанной с предоставлением услуг в сфере обслуживания жилищного фонда. Кроме того, был удовлетворен гражданский иск ООО «Пермская сетевая компания» на сумму более 7,8 млн рублей. Автомобиль подсудимого «Фольксваген-Пассат» был направлен на реализацию в счет удовлетворения исковых требований.



Приговор Денису Гузию — закономерный результат системной работы правоохранительных органов и энергетиков по выявлению серых схем при расчетах за теплоресурсы. В настоящее время следственные органы Прикамья расследуют более 10 уголовных дел по заявлениям энергетиков «Т Плюс». Среди эпизодов: мошеннические действия УК с денежными средствами граждан, предназначенными для оплаты коммунальных услуг; создание компаний-«клонов» и выставление двойных квитанций; аккумулирование денежных средств граждан в подконтрольных УК расчетных центрах, с последующим списыванием их на фиктивные подрядные работы. При этом общий долг УК и ТСЖ региона перед предприятиями «Т Плюс» превышает 5,5 млрд рублей.



В компании выражают уверенность, что все уголовные дела будут доведены до суда, а виновные понесут заслуженное наказание.