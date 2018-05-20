В жилом комплексе «Любимов» в Березниках появится МФЦ

18:02 | 22.05.2018

Филиал «Березниковский-3» на территории жилого комплекса «Любимов» распахнет свои двери для посетителей в четвертом квартале 2018 года.



Таким образом, жители микрорайона «Любимов» смогут получать государственные и муниципальные услуги в шаговой доступности. Сейчас ближайшие МФЦ — в Усолье и в Березниках.



Как отмечают специалисты многофункционального центра, филиал «Березниковский-3» разместится на первом этаже новостройки по адресу: Строгановский бульвар, 18. Новый офис будет современным, благоустроенным и комфортным для всех категорий граждан — помещение, предоставленное министерством по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края, общей площадью 324 кв. м, полностью соответствует требованиям «доступной среды» (располагается на первом этаже здания, имеет удобные подъездные пути), а также правилам организации работы МФЦ.



«В ближайшее время мы планируем объявить конкурс на проведение проектных и ремонтных работ в филиале «Березниковский-3». Параллельно прорабатывается вопрос закупки оргтехники, приема и обучения персонала», — говорит начальник управления развития инфраструктуры КГАУ «Пермский краевой МФЦ ПГМУ» Леонид Громов.



Первоначально в новом офисе планируется создать пять окон обслуживания, впоследствии их количество увеличится до 10. Здесь будет представлен полный комплекс услуг, оказываемых МФЦ Пермского края: от подачи заявлений на регистрацию или расторжение брака до постановки на кадастровый учет объектов недвижимости или подготовки градостроительного плана земельного участка.



Отметим, количество филиалов МФЦ в Березниках продолжит увеличиваться. Сейчас рассматриваются варианты размещения специализированных окон для бизнеса на площадках кредитных организаций, в офисах крупных строительных компаний. Создание дополнительных центров госуслуг позволит разгрузить действующие МФЦ, сократить в них среднее время ожидания, а также упростить процесс получения государственных и муниципальных услуг жителями города, в том числе проживающими в новом ЖК «Любимов».



Напомним, строительство жилого комплекса ведется для переселения березниковцев, чьи дома оказались в зоне техногенной аварии на руднике Верхнекамского месторождения. Помимо многофункционального центра в микрорайоне появятся детские сады, школы, физкультурно-оздоровительный комплекс, детская больница.



Отметим, в настоящий момент в Березниках функционирует два филиала «Мои документы». Перечень государственных и муниципальных услуг, оказываемых МФЦ, постоянно расширяется. В том числе, с мая жители города получили возможность оформлять через МФЦ водительские права (заявления на переоформление удостоверений российского и международного образца взамен старых, утерянных или с истекшим сроком действия принимаются в филиале «Березниковский» по адресу: ул. К. Маркса, 37).



В 2017 году березниковские МФЦ оказали более 139 тысяч услуг.