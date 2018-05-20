Экс-главе Перми Игорю Шубину не удалось стать Почетным гражданином города

17:41 | 22.05.2018

22 мая повестку пленарки городской Думы открыл вопрос о присуждении городских почетных званий. В числе претендентов на звание Почетного гражданина Перми был и экс-мэр города, ныне депутат Госдумы РФ Игорь Шубин, выдвинутый Пермским землячеством. Вопросов Игорю Николаевичу при представлении его кандидатуры не задали. Но и звания не дали - 10 голосов «за» при одном «против» и 13 воздержавшихся.

В отместку депутат ГД РФ высказался относительно посещаемости пермских депутатов – их из 36 присутствовало на заседании 24. Он также заметил, что мотивы народных избранников непонятны, а позиция объясняется сговором. Хотя, заметим в скобках, в партии, к которой он лично имеет честь принадлежать, такие вещи называются консолидированным решением.

Что же касается рядовых пермяков, они мотивы думцев отлично понимают. И уже благодарят в соцсетях за твердость духа и верность народу.

Игорь Николаевич Шубин – человек редкой биографии. Тут тебе и вице-губернаторство, и Законодательное собрание, и кресло мэра, куда он попал из недр «Пермрегионгаза», и Совет Федерации, и Госдума… Где он только не трудился, где только не складывал полномочий досрочно!

Пермь он возглавлял, напомним, с 2005 по 2010 год. Всех скандалов, начиная с выборов 2006 года, уже и не упомнить. Свершений – тем более. Разве что Генплан… За него, кстати, год назад городская Дума получила от Игоря Николаевича серьезный нагоняй. Оказалось, дорогой его сердцу многометровый макет Генплана пропал. Точнее, разобран и спрятан, чтобы не испачкался. Вот в чем причина всех бед… Не сходя с места, г-н Шубин рекомендовал пригласить профессионалов для реализации градостроительных проектов. И тут же вызвался помочь лично.

Интересно бы знать, в каком именно профессиональном качестве? Как Почётный работник ЖКХ России, который при поддержке коллег по газу развел в Перми эти уголовные управлялки? Как Почётный автотранспортник, после которого в городе до сих пор реформируют отрасль? Как Почетный святой, Почетный папа Римский?..

…Когда Игорь Шубин покинул местные и региональные коридоры власти, народ вздохнул с облегчением. Но не тут-то было. Депутат Госдумы желает принимать активное участие в жизни города и края.

Особенно удивляет его тяга к градостроительной тематике - что ж ничего не строил-то? Ту же эспланаду в бытность г-на Шубина мэром пытались отдать то под подземную парковку, то под аквапарк. Чуть было колесо обозрения с перепугу не построили. И сейчас, когда, наконец, появилась вменяемая концепция обустройства главного городского пространства, он снова тут как тут со своим мнением.

Похоже, г-н Шубин как-то слишком навязчиво заботится, чтобы о нем в Перми не забывали. И отказ городской Думы признать претендента Почетным гражданином - закономерный результат этих усилий.