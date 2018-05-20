Губернатор Прикамья обсудил с директорами школ актуальные вопросы системы образования

17:38 | 22.05.2018

Сегодня, 22 мая, глава Пермского края Максим Решетников провел встречу с педагогами и директорами школ. Мнение экспертов отрасли будет учтено губернатором при подготовке своего ежегодного доклада о результатах деятельности правительства на заседании Законодательного собрания.



Участие в мероприятии приняли представители 30 школ Пермского края. В частности, собравшиеся обсудили вопросы безопасности, обновление материально-технической базы и то, как цифровизация региона повлияет на школьное образование.



Губернатор отметил, что среднее образование дается в крае на высоком уровне. «Поэтому в средней школе наша основная задача — укрепление материально-технической базы: строительство школ. У нас предусмотрено строительство 27 школ за 5 лет. Для этого разрабатываются типовые проекты. Два их них уже готовы, 3 — на завершающей стадии, — пояснил глава региона. — Основная цель в создании новых типовых проектов — чтобы мы могли использовать школы не только в образовательных целях, но и в культурных: проводить мероприятия в библиотеках, спортзалах и межшкольных стадионах и даже столовых».



Также глава Прикамья отметил важность повышения воспитательной функции образовательных учреждений, чтобы заранее выявлять «трудных» подростков.



Встреча продолжилась в режиме диалога, директора школ края смогли задать интересующие вопросы.



В частности, директор пермской средней школы № 7 с углубленным изучением английского языка Олег Бабёнышев спросил о мерах, которые принимаются сейчас и будут приниматься в будущем для привлечения перспективных выпускников школ и вузов в край. Губернатор отметил, что вопрос актуальный и небыстрый в своем решении. Одна из причин переезда студентов в другие регионы, по мнению краевых властей, — привлекательность обучения и проживания в более крупных городах, таких как Москва, Санкт-Петербург, Казань. По словам главы Прикамья, важно создать в крае такие условия, при которых студенты, уехавшие на обучение в другие регионы или страны, хотели бы вернуться в родной край, чтобы именно здесь жить и работать.



Еще один вопрос был посвящен раннему выявлению потенциально трудных детей. С вопросом о том, какие меры принимаются краевым правительством для создания в регионе муниципальных служб для работы с подростками, выступила директор губахинской средней школы № 15 Наталья Шайдулина.



Максим Решетников пояснил, что в настоящее время для эффективности работы психологических служб в Пермском крае разрабатывается модель межмуниципальной психологической службы Прикамья, которая бы работала на краевом, муниципальном и институциональном уровнях.



Также директора интересовались возможностями использования информационных технологий в системе образования. Глава Пермского края отметил, что в регионе уже накоплен массив компетенций по этому направлению и сейчас важно найти возможности его использования в среднем образовательном звене. Для этого губернатор предложил запланировать встречу, в рамках которой и могут быть обсуждены эти механизмы.



Напомним, бюджетом Пермского края на 2018–2020 гг. предусмотрено направление на модернизацию образовательной инфраструктуры порядка 9 млрд рублей. Из них 1,3 млрд рублей — на строительство детских садов, 6,3 млрд рублей — на строительство школ и еще 1,3 млрд рублей — на строительство и реконструкцию учреждений среднего профессионального образования.



При этом бюджет региона на 2018 год предусматривает расходы на обучение в школах в размере более 14 млрд рублей, а также расходы на информатизацию школ и техникумов в объеме чуть менее 60 млн рублей.