Пермь: новости дня
16:54 | 22.05.2018
Максим Решетников: «В крае важно поддерживать развитие инклюзивного образования»
В рамках визита в школу губернатор тепло пообщался с учащимися. Вова Барон рассказал о своем увлечении литературой и любимых стихах, а также поделился общим увлечением их семьи – они сами собирают ягоды и готовят из них полезные сладости. Аня Федотова рассказала Максиму Решетникову о том, что ей очень нравится заниматься бальными танцами. Она ездит на соревнования по городам Пермского края, в последний раз они проходили в Соликамске.
Подводя итоги своего визита в школу, губернатор отметил, что наличие в крае таких учебных учреждений важно для воспитания и образования подрастающего поколения. По словам Максима Решетникова, совместное обучение обычных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья влияет на скорейшую абилитацию детей с ОВЗ и на воспитание терпимости, понимания и сострадания у их сверстников.
«Детям здесь действительно комфортно. Это видно по ним: у них есть возможность ходить на танцы и другие дополнительные занятия. За этой комфортной атмосферой стоит труд педагогического коллектива, который живет своим делом, – отметил губернатор. – Нам нужно развивать инклюзивное образование дальше: в наших образовательных учреждениях учатся более 8 тысяч детишек с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья. Поэтому особенно важно, что школа № 114, ставшая лучшей инклюзивной школой в стране в прошлом году, является центром компетенций и делится своим опытом и своими технологиями».
По словам директора МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 114» Валентины Федотовой, сейчас в школе 74 ученика, имеющих особенности в развитии или ограниченные возможности здоровья. «У нас обучаются детки с нарушениями слуха, зрения, с задержкой развития, аутизмом – для них всех нужна особенная среда, мы ее стараемся создать», — говорит Валентина Федотова. В частности, для комфортного перемещения детей по школе в учреждении установлено три подъемника, которые обеспечивают доступ во все классы.
Отметим, в Прикамье ведется активная поддержка инклюзивных проектов. В прошлом году Пермь присоединилась к всероссийской акции «Музей для всех! День инклюзии». Также в крае проводится региональный этап чемпионата «Абилимпикс», где за звание лучшего в профессии соревнуются люди с ограниченными возможностями здоровья. Эти мероприятия, и вся система инклюзивного образования в целом, направлены на развитие профессионального мастерства детей, их стимулирование к дальнейшему профессиональному и личностному росту.
Напомним, в июне 2017 года в рамках IV Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа России» пермская школа №114 стала первой в главной номинации.
В школе 687 учащихся, их них 74 имеют особенности в развитии или ограниченные возможности здоровья. В учреждении обучаются дети с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, с тяжелыми нарушениями речи, с задержкой психического развития.
С 2014 г. в школе реализуется модель инклюзивного обучения, воспитания и комплексного сопровождения в образовательном процессе. Дети с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды обучаются совместно с типично развивающимися сверстниками в общеобразовательном классе по адаптированным образовательным программам и по общеобразовательным программам (в том числе с использованием дистанционного обучения). На сегодняшний день в школе организован 21 инклюзивный класс. Обеспечивается включение детей с ОВЗ, детей-инвалидов в социокультурное пространство образовательной организации.
Школа работает в режиме полного рабочего дня, все дети вовлечены в систему дополнительного образования и классных мероприятий, проводятся коррекционные занятия с психологом, дефектологом и логопедом. Решение о режиме обучения принимается индивидуально по каждому ребенку с учетом пожелания родителей и рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.
© «Вечерние Ведомости»
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