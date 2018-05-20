Записаться в МФЦ жители Перми могут на сайте Росреестра

16:28 | 22.05.2018

В личном кабинете на сайте Росреестра пермяки могут получить талон на удобное время.



Благодаря внедрению в Прикамье федеральной государственной информационной системы ведения единого государственного реестра недвижимости записаться на прием в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг теперь можно через электронный сервис «Личный кабинет» на rosreestr.ru.



Пошаговая инструкция доступна здесь: gorodperm.ru/upload/news/2018/05/zapis_v_mfc.pdf.