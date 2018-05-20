Житель Прикамья осужден за реализацию нелегального алкоголя

15:59 | 22.05.2018

В Кизеле суд вынес приговор в отношении 29-летнего пермяка, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю. Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке».



Как установило следствие, злоумышленник для личного обогащения вел на территории Кизела противоправную деятельность: приобретал и сбывал немаркированную алкогольную продукцию. Он покупал в одном из близлежащих поселков спиртные напитки кустарного производства, а затем перевозил в специально арендованное помещение. В марте 2017 года сотрудники полиции пресекли противоправную деятельность молодого человека. Было изъято около 8 тысяч бутылок с поддельными водкой, коньяком и этиловым спиртом.



Кизеловский городской суд приговорил виновного к штрафу в 200 тысяч рублей.