Пермский край поднялся на 27 позиций в рейтинге регионов страны по темпам роста доходов бюджета

13:46 | 22.05.2018

В рейтинге регионов России по темпам роста доходов бюджета Пермский край переместился с 56 места на 29-е, улучшив этот показатель на 27 позиций за один финансовый год, рассказала министр финансов края Елена Чугарина на публичных слушаниях по отчету об исполнении бюджета за 2017 год.



Доходы бюджета в 2017 году составили 116,6 млрд рублей. Собственные (налоговые и неналоговые) доходы поступили в объеме 97,7 млрд рублей, что выше 2016 года на 8,2 млрд рублей (на 9,2%). Причем росли практически все основные виды доходов: поступления от налога на прибыль, налога на доходы физических лиц, налога на имущество организаций и др.



По итогам 2017 года доходы Прикамья росли более высокими темпами, чем расходы. Таким образом, задача, поставленная губернатором края по сдерживанию роста текущих расходов и увеличению бюджета развития, выполняется уже сейчас. Напомним, ранее глава Пермского края Максим Решетников заявлял о необходимости увеличения в бюджете региона именно инвестиционной составляющей, чтобы бюджет Прикамья являлся бюджетом развития.



Так, текущие расходы краевого бюджета 2017 года по сравнению с 2016 годом увеличились на 3,4%, что соответствует уровню инфляции. Увеличение расходов в первую очередь связано с необходимостью исполнения «майских» указов президента РФ, ростом контингента в образовательных учреждениях. Кроме «указных» категорий, с 1 апреля 2017 года на 5,3% проиндексирована заработная плата других категорий бюджетников. Меры социальной поддержки населения в 2017 году были проиндексированы также на 5,3%.



При этом расходы бюджета развития увеличились в 1,7 раза, и это впервые за последние несколько лет. Увеличилась и их доля: с 10% от общего объема расходов в 2016 году до 15% в 2017 году.



Благодаря опережающим темпам роста доходов, краевой бюджет исполнен с профицитом в объеме 708 млн рублей при плановых назначениях дефицита 9,8 млрд рублей и дефиците прошлого года 1 млрд рублей.



В 2017 году впервые с 2014 года удалось остановить рост госдолга и частично сократить объем привлеченных кредитов. По состоянию на 1 января 2018 года объем долга составил 17,9 млрд рублей, что меньше фактического объема долга на начало 2017 года - на 3,1 млрд рублей.



За 2017 год показатель стоимости коммерческих кредитных ресурсов в крае является одним из самых низких среди субъектов Приволжского федерального округа – 0,92 копейки на 1 рубль госдолга, при максимальном показателе по округу – 7,7 коп.



В муниципалитетах финансовая ситуация складывалась иначе. В 2017 году динамика расходов консолидированных муниципальных бюджетов опережала динамику доходов. Расходы в 2017 году приросли на 7,8%, а доходы только на 6,9%. По итогам года объем муниципального долга прирос на 31,2% и сложился в сумме 387 млн руб.



«Наша задача сегодня – достижение устойчивости и сбалансированности не только краевого бюджета, но и бюджетов муниципальных образований края», — прокомментировала ситуацию министр финансов Елена Чугарина.