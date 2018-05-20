В Чернушке активизировали патриотическую работу

13:20 | 22.05.2018

Открытие ячейки Российского военно-исторического общества в Чернушке состоялось всего полтора месяца назад. Но уже появились первые результаты – благодаря активной работе представителя «южного куста» общества Сандро Согояна и жителям города.

Новая ячейка РВИО начала работу 6 апреля в школе №5 с открытия выставки «Горячий снег Сталинграда», посвященной 75-летию Сталинградской битвы. Поддержку городу в новом начинании оказали представители Регионального отделения Российского военно-исторического общества Пермского края, музей пермской школы №135 и партнеры Музея Победы, а также глава Чернушинского района Михаил Шестаков, глава Чернушинского городского поселения Иван Ратегов, начальник районного управления образования Ираида Бактиева. На церемонии открытия выставки присутствовали председатель РО РВИО Пермского края И.А. Гладнев, зампредседателя РО РВИО по вопросам молодежной политики Р.В. Плотников, руководитель музея школы №135 А.С. Куляпин.

20 апреля выставки открылись еще в двух учебных заведениях Чернушки. Экспозиция «Курская дуга» была представлена в краевом нефтяном политехническом колледже, «Горячий снег Сталинграда» – в школе №2.

26 апреля члены ячейки в Чернушке под руководством Сандро Согояна провели работы по благоустройству Мемориального комплекса. Были прибраны территории у 12 памятников героям Великой Отечественной. В благоустройстве приняли участие учащиеся школ №5 и №2, а представители «Народного фронта» и Молодежного парламента г. Чернушка покрасили танк и две пушки.

5 мая в Центре культуры и досуга «Нефтяник» была представлена литературно-музыкальная композиция «Мы – наследники Победы», посвященная Сталинградской битве. В выступлении приняли участие учащиеся 9 класса лицея №8 г. Перми. На представление собрались около 500 человек – и что особенно важно, большую часть зрителей составили учащиеся школ из малых деревень Чернушинского района. Также зрителей порадовали военно-патриотическими песнями две представительницы Чернушки – ученица Кадетской школы им. Е.И. Францева Дарья Султаншина и ученица МАОУ «Гимназия» Ника-Николь Двинянина.

9 Мая впервые за всю историю празднования Дня Победы в Чернушке был организован салют на площади Победы.

15 мая при поддержке руководителя РВИО Куединского района Александра Черныша был организован переезд выставки из Чернушки в поселок Куеда. Ее открытие состоялось в Доме творчества, куда также были приглашены дети из ближайших районов и малых деревень.

Руководитель РВИО в г. Чернушка Сандро Согоян рассказал, почему так важно прививать молодому поколению патриотизм и не забывать своих героев:

– В годы войны ковали Победу разным оружием – кто-то на поле боя, кто-то в разведке, а кто-то у станка на заводе. Сегодняшнее наше оружие – это единство. Нужно объединиться, чтобы сохранить мир, сохранить историю и культуру народа. Как мы победили? Ведь воевали в начале войны, можно сказать, голыми руками! Нас спасла любовь к родине. Сегодня многие поворачиваются лицом к Европе, едут туда на отдых, стремятся постичь культуру других народов. Это неплохо, но при этом мы иногда не находим одного дня, чтобы поправить могилы предков, показывая пример нашим детям. Поэтому мы взялись за такое ответственное и серьезное дело – научить молодое поколение любить свою родину.

Оксана ЗЕМЛЯНСКИХ