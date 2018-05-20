Пермь: новости дня
13:20 | 22.05.2018
В Чернушке активизировали патриотическую работу
Новая ячейка РВИО начала работу 6 апреля в школе №5 с открытия выставки «Горячий снег Сталинграда», посвященной 75-летию Сталинградской битвы. Поддержку городу в новом начинании оказали представители Регионального отделения Российского военно-исторического общества Пермского края, музей пермской школы №135 и партнеры Музея Победы, а также глава Чернушинского района Михаил Шестаков, глава Чернушинского городского поселения Иван Ратегов, начальник районного управления образования Ираида Бактиева. На церемонии открытия выставки присутствовали председатель РО РВИО Пермского края И.А. Гладнев, зампредседателя РО РВИО по вопросам молодежной политики Р.В. Плотников, руководитель музея школы №135 А.С. Куляпин.
20 апреля выставки открылись еще в двух учебных заведениях Чернушки. Экспозиция «Курская дуга» была представлена в краевом нефтяном политехническом колледже, «Горячий снег Сталинграда» – в школе №2.
26 апреля члены ячейки в Чернушке под руководством Сандро Согояна провели работы по благоустройству Мемориального комплекса. Были прибраны территории у 12 памятников героям Великой Отечественной. В благоустройстве приняли участие учащиеся школ №5 и №2, а представители «Народного фронта» и Молодежного парламента г. Чернушка покрасили танк и две пушки.
5 мая в Центре культуры и досуга «Нефтяник» была представлена литературно-музыкальная композиция «Мы – наследники Победы», посвященная Сталинградской битве. В выступлении приняли участие учащиеся 9 класса лицея №8 г. Перми. На представление собрались около 500 человек – и что особенно важно, большую часть зрителей составили учащиеся школ из малых деревень Чернушинского района. Также зрителей порадовали военно-патриотическими песнями две представительницы Чернушки – ученица Кадетской школы им. Е.И. Францева Дарья Султаншина и ученица МАОУ «Гимназия» Ника-Николь Двинянина.
9 Мая впервые за всю историю празднования Дня Победы в Чернушке был организован салют на площади Победы.
15 мая при поддержке руководителя РВИО Куединского района Александра Черныша был организован переезд выставки из Чернушки в поселок Куеда. Ее открытие состоялось в Доме творчества, куда также были приглашены дети из ближайших районов и малых деревень.
Руководитель РВИО в г. Чернушка Сандро Согоян рассказал, почему так важно прививать молодому поколению патриотизм и не забывать своих героев:
– В годы войны ковали Победу разным оружием – кто-то на поле боя, кто-то в разведке, а кто-то у станка на заводе. Сегодняшнее наше оружие – это единство. Нужно объединиться, чтобы сохранить мир, сохранить историю и культуру народа. Как мы победили? Ведь воевали в начале войны, можно сказать, голыми руками! Нас спасла любовь к родине. Сегодня многие поворачиваются лицом к Европе, едут туда на отдых, стремятся постичь культуру других народов. Это неплохо, но при этом мы иногда не находим одного дня, чтобы поправить могилы предков, показывая пример нашим детям. Поэтому мы взялись за такое ответственное и серьезное дело – научить молодое поколение любить свою родину.
Оксана ЗЕМЛЯНСКИХ
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
14:32 | 22.05.2018
Закройте окна и отключите электричество: в Свердловской области объявлено штормовое предупреждение
14:23 | 22.05.2018
Дорожные разборки в Екатеринбурге на проспекте Космонавтов оказались выяснением отношением между любовником и бывшим супругом
14:11 | 22.05.2018
ЗакСО лишило мандата Армена Карапетяна
13:46 | 22.05.2018
Пермский край поднялся на 27 позиций в рейтинге регионов страны по темпам роста доходов бюджета
13:37 | 22.05.2018
Вопрос с отставкой Евгения Ройзмана решится 25 мая
13:24 | 22.05.2018
Сегодня утром из дома на Щорса эвакуировались 17 человек
13:20 | 22.05.2018
В Чернушке активизировали патриотическую работу
13:09 | 22.05.2018
На «Управляем вместе» открыты «летние темы» текущего содержания дорог
12:52 | 22.05.2018
Уралец отсудил компенсацию у больницы, где он ослеп на один глаз
12:52 | 22.05.2018
Законодательное собрание Пермского края готовится к майской пленарке
12:44 | 22.05.2018
В свердловском парламенте принёс присягу новый депутат
12:30 | 22.05.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 21 мая 2018 года
12:28 | 22.05.2018
Велосезон-2018 в Перми открылся традиционным пробегом
12:27 | 22.05.2018
Байкеры устроят европейский мотопробег по местам боевой славы Уральского добровольческого танкового корпуса
12:20 | 22.05.2018
Спикер Пермской гордумы Юрий Уткин выступил с докладом на конференции «Направление 2026»
12:08 | 22.05.2018
Тренера тагильской школы олимпийского резерва обвиняют в гибели ребенка
11:58 | 22.05.2018
Суд Кургана закрыл «Детский мир» из-за нарушений пожарной безопасности
11:45 | 22.05.2018
25 уральцев примут эстафету огня Всемирной зимней универсиады
11:30 | 22.05.2018
В Полевском возбуждено уголовное дело из-за невыплаты зарплаты
11:14 | 22.05.2018
Полиция Кургана задержала экс-бухгалтера одного из МУПов за кражу 5 миллионов рублей
11:11 | 22.05.2018
Ройзман заявил, что уходит в отставку
10:58 | 22.05.2018
При достаточном финансировании ВСМ Екатеринбург — Челябинск могут построить за 3–4 года
10:39 | 22.05.2018
В Асбесте предприятие оштрафовано за загрязнение воздуха
10:16 | 22.05.2018
В Нижнем Тагиле на полгода осудили мужчину, который пытался дать взятку полицейскому
10:08 | 22.05.2018
В пермском клубе айкидо «Династия» вручили пояса воспитанникам
09:52 | 22.05.2018
По Екатеринбургу развесят флаги с волком Забивакой
09:41 | 22.05.2018
В Свердловской области за минувшие выходные было выявлено более 240 потенциальных «убийц» за рулём автомобилей
09:29 | 22.05.2018
В аварии на ЖБИ пострадал пятилетний ребенок
09:02 | 22.05.2018
Ночью на улице Авиаторов горело три автомобиля
23:28 | 21.05.2018
В Верхней Пышме школьники поучаствовали в зарядке с полицейскими
20:09 | 21.05.2018
В Свердловской области проснулись ядовитые змеи
19:10 | 21.05.2018
Рано разделись: на Урал снова надвигаются заморозки
18:57 | 21.05.2018
С рынка лесозаготовок в Белоярке может уйти крупный игрок
18:48 | 21.05.2018
В Прикамье приняли концепцию цифровизации региона
18:16 | 21.05.2018
Рассмотрение апелляции по делу жительницы Режа Ирины Сохаревой отложили до середины июня
18:10 | 21.05.2018
В Совете Федерации РФ представлена программа развития системы капитального ремонта Пермского края
18:03 | 21.05.2018
В Перми задержаны юноши, причастные к серии краж велосипедов
17:54 | 21.05.2018
Законопроект о культуре устанавливает ее взаимосвязь с социально-экономическим развитием Пермского края
17:43 | 21.05.2018
В Екатеринбурге открывается бесплатная школа для аллергиков
17:40 | 21.05.2018
Глава китайской делегации Яо Цзенке высоко оценил динамику развития обмена студентами в Прикамье
17:06 | 21.05.2018
Главным тренером ФК «Урал» назначен Дмитрий Парфенов
16:37 | 21.05.2018
В Карпинске проверяют детский сад, где заболели дети
16:21 | 21.05.2018
Депутаты Законодательного собрания Пермского края встретились с жителями Большесосновского района
16:18 | 21.05.2018
В уральской столице провели операцию «Нелегальный мигрант»
15:55 | 21.05.2018
В 2019 году в Екатеринбурге более точно пропишут перекрытия на 9 Мая