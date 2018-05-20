На «Управляем вместе» открыты «летние темы» текущего содержания дорог

13:09 | 22.05.2018

С 21 мая на интерактивном портале «Управляем вместе» начал работать долгожданный сервис по текущему содержанию дорог Перми: теперь пермяки могут пожаловаться на выбоины, открытые люки на дорогах, мусор на тротуарах и другие «дорожные» проблемы.



Пользователи портала могут сообщить о нарушениях текущего содержания дорог по шести темам:

1. Ямы, выбоины на дороге/тротуаре.

2. Мусор у обочин дорог/на тротуарах, газонах.

3. Открытый люк на дороге/тротуаре.

4. Свалки мусора.

5. Раскопки на дороге.

6. Парковка на газоне.

В случае если вы зафиксировали одно из этих нарушений, сообщите об этом на портал (permkrai.ru/program).



«Чтобы сообщить о проблеме, необходимо обозначить точку на карте, выбрать проблемную тему, сопроводив сообщение фотографией и описанием. В течение 8 рабочих дней нарушение будет устранено либо будет предоставлен ответ с указанием срока решения проблемы. Напоминаем, все интерактивные сервисы доступны только зарегистрированным пользователям портала», - отмечают специалисты министерства информационного развития и связи Пермского края.



В ближайшее время подобный сервис будет доступен по дорогам Пермского, Добрянского, Краснокамского и других районов Пермского края: список городов и муниципалитетов будет пополняться каждую неделю. К концу мая «летние темы» по текущему содержанию станут также доступны по разделу Дворы.