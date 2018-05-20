Законодательное собрание Пермского края готовится к майской пленарке

12:52 | 22.05.2018

На заседании в четверг, 24 мая, парламентарии рассмотрят около 40 вопросов, касающихся бюджета, социальной сферы и инфраструктуры. Отдельное место будет уделено объединительным процессам, которые сейчас активно осуществляются в регионе.



Как отметил в своем блоге председатель Законодательного собрания Валерий Сухих, центральным вопросом повестки станет ежегодный отчет губернатора. Максим Решетников расскажет о результатах деятельности краевого правительства. «При этом, на мой взгляд, важна не только оценка работы министерств и ведомств, а те приоритеты, которые будут определены первым лицом региона на предстоящий период в контексте общефедеральных задач, - подчеркнул Валерий Сухих. - Среди них развитие цифровой экономики, создание комфортной городской среды, обеспечение доступности оказания медицинской помощи населению и т.д. Считаю принципиально важным, что выступление губернатора смогут увидеть все жители региона посредством онлайн-трансляции». (Онлайн-трансляция будет доступна на zsperm.ru/s1/parliamentary_calendar/video_broadcast).



Также депутаты заслушают отчет регионального минфина об исполнении бюджета Пермского края за 2017 год и итоги работы Территориального фонда обязательного медицинского страхования в прошлом году.



Парламентарии рассмотрят законопроект, вносящий изменения в полномочия органов местного самоуправления по обеспечению жильем детей-сирот. Нововведения призваны обеспечить более корректное и справедливое распределение ресурса среди муниципальных образований.



«Правительственный час» будет посвящен вопросам доступности и повышения качества услуг сотовой связи, обеспечения широкополосного доступа в Интернет, в том числе в отдаленных населенных пунктах Прикамья.