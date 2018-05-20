Велосезон-2018 в Перми открылся традиционным пробегом

12:28 | 22.05.2018

В воскресенье, 20 мая, пермские любители велоспорта официально открыли очередной сезон. В массовом велопробеге приняли участие депутат Государственной Думы РФ Игорь Сапко, спикер Пермской городской Думы Юрий Уткин, его первый зам Дмитрий Малютин. Мероприятие организовано общественным движением «ВелоПермь».



Юрий Уткин обратился к собравшимся на стадионе «Локомотив». Председатель гордумы отметил рост количества участников велодвижения, пожелал всем отличного настроения и удачи.



Массовый пробег по традиции прошел по ул. Подлесной, длина дистанции составила 7 км. Затем все желающие отправились на групповой заезд в Хохловку (41 км).



Как подчеркнул Дмитрий Малютин, городские власти будут и впредь поддерживать этот проект и создавать условия для развития массового спорта в Перми.



Всего в велопробеге приняли участие около 3 тысяч человек.