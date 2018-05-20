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12:20 | 22.05.2018
Спикер Пермской гордумы Юрий Уткин выступил с докладом на конференции «Направление 2026»
В составе делегации от Пермского края на конференции работали губернатор Пермского края Максим Решетников, заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края по политическому планированию и проектной работе, председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин, руководитель регионального исполнительного комитета регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края, заместитель секретаря регионального отделения партии Пермского края, депутат Пермской городской Думы Вячеслав Григорьев, руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Юрий Борисовец, член Генерального совета «Единой России», секретарь первичного отделения партии Уинского района Сергей Бычин.
Обсуждались создание внутрипартийной системы оценки деятельности депутатов всех уровней, являющихся членами «Единой России», введение электронного партийного билета с личным кабинетом на базе коммуникационной платформы «Единой России».
В рамках конференции состоялось заседание совета руководителей фракций, где был утвержден именной состав президиума совета, сформирована комиссия по предварительному рассмотрению законодательных инициатив федерального уровня, а также принят план работы совета на 2018 год. Работали дискуссионные площадки по нескольким направлениям: «Экономика роста», «Обновление партии: партстроительство, "цифровая партия"», «Идеология прорыва».
Юрий Уткин выступил с докладом на площадке «Качество жизни: приоритет развития», которая была посвящена вопросам образования, здравоохранения, культуры, экологии.
Акцент в докладе был сделан на выполнение Указа президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», где обозначены цели в сфере здравоохранения. Так, к 2024 году необходимо обеспечить снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста, ликвидацию кадрового дефицита в медицине, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Кроме того, среди задач — обеспечение оптимальной доступности медицинских услуг, оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении людей в медицинские учреждения, упрощение процедуры записи на прием к врачу.
«Первоочередной задачей, стоящей перед системой здравоохранения в целом, является обеспечение доступности качественной медицинской помощи. Для привлечения и сохранения квалифицированных кадров необходимо поэтапно повышать расходы на подготовку врачей в медицинских вузах, комплексно решать задачи социальной поддержки медицинских работников, включая повышение заработной платы, обеспечение жильем, гарантию безопасного и комфортного труда. Важно совершенствовать систему аккредитации врачей», — отметил Юрий Уткин. Он отдельно остановился на системе целевого набора медицинских кадров, институте наставничества, практике по программе «Земский доктор», на вопросах страхования ответственности профессиональной деятельности.
По итогам работы площадок были выработаны рекомендации, которые стали основой для резолюции партконференции.
Отметим, конференция «Направление 2026» завершает этап большой совместной работы, в рамках которой в регионах прошли дискуссии, направленные на сбор предложений по реализации Послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию, а также модернизацию партии. В каждом субъекте дискуссии прошли в два этапа — межмуниципальный и региональный. Регионы представили свои предложения и лучшие практики по реализации Послания, а также проработали основные проблемы в данной части.
© «Вечерние Ведомости»
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