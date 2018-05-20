В пермском клубе айкидо «Династия» вручили пояса воспитанникам

10:08 | 22.05.2018

Клуб айкидо «Династия» — представитель традиционного стиля айкидо в Перми и Пермском крае. Инструкторами клуба проводятся занятия в 12 залах (додзе) в разных районах Перми, в том числе в двух отделениях центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, в общественном центре поселка Новые Ляды и двух школах.



В пяти залах клуб за счет собственных средств осуществляет уникальный благотворительный проект с детьми из многодетных и малообеспеченных семей, а также детьми из семей, оказавшихся в социально опасном положении. Всего в клубе занимается более 350 детей и взрослых.



В 2017 году клуб с проектом «Айкидо — детям» стал лауреатом гранта президента РФ. Благодаря этому проекту 120 детей из Перми, п. Новые Ляды и двух отделений центров помощи детям регулярно бесплатно занимаются в секции.



20 мая под эгидой Национального совета айкидо России, Фонда президентских грантов, при поддержке уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае, администраций г. Перми и Пермского края состоялся фестиваль клуба, на котором воспитанники вместе с ребятами, занимающимися в рамках грантового проекта, получили заслуженные пояса. Экзамены прошли неделей раньше. На мероприятии присутствовали более 200 детей, а также их родители, представители органов законодательной и исполнительной власти, спортивных организаций.



Почетными гостями мероприятия были директор РСБИ Пермского края Ю.А. Артюшков, чемпион мира, Европы и России по кикбоксингу, президент Пермской городской федерации кикбоксинга Е.В. Хиль, представитель администрации Дзержинского района О.Ю. Петрова, представитель РОО «Многодетные Пермского края» О.В. Шадрина.



После официальной части воспитанники получили заслуженные пояса и вместе со зрителями увидели выступление сборной команды клуба, а также мастер-класс от руководителя клуба айкидо «Династия», исполнительного директора Ассоциации айкидо Пермского края Дениса Гатаулина (2-й дан, айкидо айкикай). Каждого ребенка по окончании мероприятия ждал сладкий подарок.