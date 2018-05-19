Энергетики «ПСК» выполнили важный этап реконструкции теплосети на ул. Осинской и обеспечили движение трамваев

12:07 | 21.05.2018

Для повышения надежности эксплуатации тепловой сети в месте проезда трамваев применены усиленные крышки каналов.



Специалисты Пермского филиала «Т Плюс» и ООО «Пермская сетевая компания» в сжатые сроки выполнили работы по реконструкции тепловой сети на улице Осинской в Перми, для чего ограничивалось движение трамваев по ул. Петропавловской в центре города. В течение выходных дней 19 и 20 мая энергетики полностью заменили участок проходного канала теплосети, расположенный под трамвайными путями. С целью повышения надежности использованы современные укрепленные крышки канала, применение которых позволит обеспечить сохранность важного участка тепловой сети.



С учетом важности объекта и для сокращения дискомфорта горожан работа велась круглосуточно. В настоящее время движение городского транспорта восстановлено в сроки, первоначально заявленные в городскую администрацию, – в 05.30.



Реконструкция тепломагистрали на ул. Осинской продолжается. Напомним, здесь будет переложен 191 м теплопровода диаметром 400 мм. Это залог надежного теплоснабжения жителей – потребителей Пермской ТЭЦ-6 – в центральной части города. Помимо повышения бесперебойности теплоснабжения жителей, здесь также будет отремонтирована дорога и благоустроена территория. Такой подход будет применяться ко всем объектам, где будут проводиться ремонты и реконструкции. Всего в течение лета в Перми «Т Плюс» обновит более 8 км тепловых магистралей.