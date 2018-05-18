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Пермь: новости дня


15:04 | 20.05.2018

В Перми досрочно завершен ремонт улицы Механошина

В Перми в разгаре строительный сезон, подрядчики уже выполняют работы на объектах в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». В настоящее время работы проводятся уже на 19 объектах. Ремонт улицы Механошина завершен на 1,5 месяца раньше срока.

Общая площадь обновленного покрытия на улице Механошина от улицы Куйбышева до шоссе Космонавтов составляет 6,7 тысячи кв. метров, тротуара – 800 кв. метров.

Подрядная организация приступила к выполнению работ 20 апреля, планируемый срок окончания работ был 1 июля, однако подрядная организация уже 13 мая завершила работы. На объекте выполнен ремонт проезжей части, тротуаров, установлен бортовой камень, восстановлен газон.

Проект включает в себя также нанесение дорожной разметки, эти работы будут выполнены на следующей неделе.

Потребность в ремонте улицы Механошина была обусловлена интенсивным движением транспорта, что привело к разрушениям и деформации дорожного покрытия, наличию колейности и неровностей на проезжей части.

Напомним, в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в городе Перми будет отремонтировано 20 объектов общей площадью более 476 тысяч кв. метров. В настоящее время ведутся работы на улицах Петропавловской, Екатерининской, Гусарова, Васильева, Леонова, Свиязева, Грачева, Гремячий Лог, Налимихинской и других.

© «Вечерние Ведомости»

 


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