В Перми проводится аукцион на ремонт сквера Авиаторов

15:02 | 20.05.2018

МКУ «Благоустройство Свердловского района» проводит в мае аукцион на проведение текущего ремонта сквера Авиаторов, расположенного в мкр-не Крохалева.



В сквере будет выполнен ремонт дорожек и площадок, асфальт заменят тротуарной плиткой. В парадной части сквера появятся модульные цветники из мобильных вазонов, будут установлены современные скамейки и урны.



Утратившие декоративность деревья срубят и заменят новыми посадками. Массивами высадят кустарники, разобьют цветники из многолетних цветов, отремонтируют газон.



В сквере будут устроены зоны кратковременного отдыха, прогулок и игр для детей. Также здесь появятся радиальная скамья «Змейка» длиной восемь метров, детская игровая площадка с резиновым покрытием.



Все работы должны быть закончены до конца июля.