Пермь: новости дня
14:59 | 20.05.2018
Жительница Прикамья осуждена за истязание сына
Как установили следствие и суд, с 14 по 26 декабря прошлого года виновная у себя дома в Добрянке, будучи пьяной, систематически оскорбляла непристойными выражениями и наносила побои 12-летнему сыну, причиняя ему физические и психические страдания, побои и насильственные действия. Во время расследования уголовного дела женщина лишена родительских прав, ребенок сейчас находится в приемной семье.
Суд приговорил виновную к 4 годам лишения свободы условно.
© «Вечерние Ведомости»
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