Жительница Прикамья осуждена за истязание сына

14:59 | 20.05.2018

Вынесен приговор 36-летней жительнице Добрянки. Женщина признана виновной в истязании заведомо несовершеннолетнего лица, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.



Как установили следствие и суд, с 14 по 26 декабря прошлого года виновная у себя дома в Добрянке, будучи пьяной, систематически оскорбляла непристойными выражениями и наносила побои 12-летнему сыну, причиняя ему физические и психические страдания, побои и насильственные действия. Во время расследования уголовного дела женщина лишена родительских прав, ребенок сейчас находится в приемной семье.



Суд приговорил виновную к 4 годам лишения свободы условно.