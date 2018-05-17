Михаил Бабич наградил пермяков по итогам организации и проведения выборной кампании президента России

18:16 | 18.05.2018

18 мая главный федеральный инспектор по Пермскому краю Сергей Половников провел координационное совещание руководителей территориальных органов федеральной власти с участием губернатора Пермского края Максима Решетникова и председателя Законодательного собрания Пермского края Валерия Сухих.



Совещание было открыто Гимном Российской Федерации, после чего Сергей Половников по поручению полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича вручил Почетную грамоту за значительный личный вклад в подготовку и проведение избирательной кампании по выборам президента РФ 18 марта 2018 года председателю избирательной комиссии Пермского края Игорю Вагину. Благодарственными письмами полномочного представителя за активное участие в подготовке и проведении выборов президента награждены глава города Перми Дмитрий Самойлов и заместитель руководителя администрации губернатора Пермского края Леонид Политов.



Сергей Половников также вручил Благодарственное письмо полпреда ведущему специалисту-эксперту Управления Федерального казначейства по Пермскому краю Юлии Обориной. Михаил Бабич отметил пермячку за многолетнюю государственную службу, высокий профессионализм и безупречное выполнение служебных обязанностей.



В ходе совещания прошло награждение молодых ученых Прикамья, ставших в 2018 году получателями грантов президента Российской Федерации. Победителей лично поздравил губернатор Пермского края Максим Решетников.



Глава региона вручил свидетельства пяти ученым: Артему Зайцеву (УрО РАН) - за исследование в области науки о Земле, экологии и рационального природопользования, Анне Захаркиной (ПГНИУ) - за работу в области общественных и гуманитарных наук, Анастасии Костиной (УрО РАН) - грант в области математики и механики, Зое Самойловой (УрО РАН) - за исследование в области биологии и науки о жизни, Станиславу Субботину (ПГГПУ) – за научные изыскания в области математики и механики.



По окончании торжественной части с докладом «О деятельности аварийно-спасательных формирований на опасных производственных объектах» выступили представители краевой прокуратуры и ГУ МЧС России по Пермскому краю.



Завершая встречу, Сергей Половников поблагодарил за участие в совещании губернатора, спикера ЗС, руководителей территориальных органов и силовых ведомств, председателей судейского корпуса и заверил, что данный формат работы будет продолжен.



«Необходимо, чтобы все мы работали в одном русле и в общем контексте решали задачи по выполнению поручений и Указов президента Российской Федерации. Наша общая цель – достижение благополучия, политической и экономической стабильности в Пермском крае», - подчеркнул главный федеральный инспектор.