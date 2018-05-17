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17:45 | 18.05.2018
Временная комиссия по дорогам проконтролировала расходование средств на ремонт дорог
«На ремонт дорог потрачены большие деньги – около 2 млрд рублей федеральных средств. Мы выявили недостатки на дорогах, которые у нас на гарантии. Проблемы – колейность, трещины, провалившиеся люки. Подрядчикам нужно в ближайшее время выполнить гарантийные обязательства и устранить недостатки. Задача временной комиссии - контролировать работы и расходование средств в дорожной отрасли, чтобы наш город становился лучше, дороги – надежнее, а бюджетные средства расходовались разумно и экономно», - отметил председатель временной комиссии по дорогам, депутат Владимир Плотников.
Заместитель главы администрации города Перми - начальник управления внешнего благоустройства администрации города Перми Анатолий Дашкевич отметил, что в соответствии с условиями контрактов после выполнения ремонтных работ подрядчик устанавливает гарантию на выполненный объем работ – 3 года, в течение которых устранение всех дефектов, выявленных в период действия гарантийных обязательств, осуществляется силами подрядчика за свой счет.
Кроме того, проведены гарантийные обследования 35 объектов ремонта в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» за 2016 и 2017 год. По результатам обследования выявлены дефекты на 17 объектах ремонта. Все замечания по результатам гарантийных обследований планируется устранить в срок 01.06.2018.
Также Анатолий Дашкевич представил доклад о реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2016-2018 году в городе Перми, который обеспечивает решение нескольких задач. В частности, обеспечение необходимого уровня безопасности дорожного движения в Перми, в том числе в части сокращения участков концентрации дорожно-транспортных происшествий на дорожной сети, приведение городской дорожной сети в нормативное состояние, повышение уровня удовлетворенности граждан состоянием дорог.
По словам Анатолия Дашкевича, в период с 2016 по 2018 год общий объем финансирования на реализацию приоритетного проекта составил 1 млрд 450 млн руб., общая площадь ремонта более 1 млн 250 тыс. кв. м.
Он рассказал, что список объектов ремонта формируется так, чтобы ремонтировать целые транспортные узлы, а не выхватывать локальные объекты. Он рассказал о ремонтных работах, которые уже выполнены в городе, и тех, что планируется реализовать в 2018 году.
В частности, в 2018 году будут проведены ремонтные работы автомобильной дороги «Переход Стаханова - Ива», включающие в себя ремонт проезжей части, шумозащитных экранов, придорожных газонов. Также будут отремонтированы ул. Екатерининская, ул. Космонавта Леонова, ул. Налимихинская, Южная дамба.
Член временной комиссии Александр Филиппов представил доклад, где указал на недочеты, которые депутаты выявили в ходе личных выездов в разные районы города Перми. Было акцентировано внимание на продольные и поперечные трещины, просадку люков колодцев выше допустимого уровня, колейность, ямы.
«Традиционно разделяемся с членами временной комиссии, проезжаем по гарантийным объектам, по районам, когда речь идет об уборке. Понятно, что есть инструментальный контроль администрации, а мы смотрим как потребители, потому что сами автомобилисты. Проезжаем, смотрим, насколько комфортно передвигаться, насколько дорога соответствует всем необходимым свойствам.
Ситуация неплохая, за последние годы улучшилось качество ремонта, в том числе, потому, что мы активно обращаем внимание на своевременность проведения конкурсов и аукционов. Но есть вещи, которые вызывают опасения и являются результатом нарушения технологии. Сегодня мы эти моменты обсудили. Временная комиссия будет отслеживать выполнение гарантийных обязательств по восстановлению нормативного состояния автомобильных дорог, отремонтированных в 2016-2017 годах», - сказал депутат Александр Филиппов.
© «Вечерние Ведомости»
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