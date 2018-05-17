В администрации Перми состоялся круглый стол по реализации парковочной политики

17:38 | 18.05.2018

С августа 2016 года в Перми заработала система оплаты парковок. Внедрение платных парковок за два года позволило существенно разгрузить центр города. Сейчас пиковая заполняемость парковок составляет 92 %.



В работе круглого стола приняли участие заместитель главы администрации Перми Анатолий Дашкевич, начальник Пермской дирекции дорожного движения Максим Кис, первый заместитель председателя Пермской городской Думы Дмитрий Малютин, заместитель председателя Пермской городской Думы Алексей Грибанов, депутаты Александр Буторин, Арсен Болквадзе, Вероника Куликова, Илья Лисняк, Геннадий Сторожев, Дмитрий Федоров.



Во вступительном слове Анатолий Дашкевич отметил, что администрация города вместе с депутатами прошла большой путь от разработки нормативно-правовой базы до введения платных парковок в Перми и сейчас назрела необходимость двигаться в этом вопросе дальше.



Максим Кис подвел итоги первого этапа работы платного парковочного пространства (2016–2018 годы). Всего на сегодняшний день функционирует около 2500 парковочных мест. Средняя продолжительность стоянки в зоне платной парковки составляет 1 час 28 минут, тогда как раньше парковки использовались в основном для долговременной стоянки — в среднем 5 часов. Общая сумма по оплате парковки в первом квартале 2018 года составила порядка 10,5 млн рублей, расходы на содержание — 4,8 млн рублей.



По итогам первого квартала самым популярным способом оплаты стало мобильное приложение и сайт, которыми воспользовались 52 % пользователей парковок. При помощи СМС-сообщений оплатили парковку 41 % автомобилистов, 7 % — с помощью паркомата. Также по итогам работы первого квартала 2018 года было вынесено 15 005 постановлений за неоплату парковки и стоянку на газонах на общую сумму 22 597 млн рублей.



Как сообщил Максим Кис, мониторинг заполняемости платных парковок показал, что средняя занятость составляет 76 %, пиковая загруженность парковочных мест — 92 %. За год этот показатель вырос на 5 %.



«В случае, если во время пиковой нагрузки занято от 80 до 90 % парковочных мест, это означает, что парковка используется эффективно. При этом, если загруженность превышает 90 %, стоимость парковки, согласно методике изменения размера платы, повышается на фиксированный шаг в 5 рублей. В связи с этим стоимость парковки с 1 июня этого года будет составлять 20 рублей в час. Согласно методике, для каждой тарифной зоны подбирается такой тариф, который бы обеспечивал максимальную заполняемость (80–90 %) парковочных мест. Таким образом, парковки заполняются и являются экономически доступными для пермских автомобилистов. При этом в зоне парковочного пространства можно найти свободные парковочные места», — подчеркнул он.



Отдельно начальник Пермской дирекции дорожного движения остановился на мероприятиях по усилению контроля за оплатой парковок. Сейчас контроль производится с помощью автомобилей, оснащенных комплексами мобильной фотофиксации «ПаркРайт», организована работа пешего патруля с переносным фотофиксатором и фотовидеофиксация фактов размещения транспорта на газонах. В мае на портале «Госуслуги» появилась возможность проверить наличие штрафов за неоплату платной парковки. Для просмотра доступны штрафы, вынесенные административной комиссией с апреля этого года. Для более плотной работы с должниками заключено соглашение со службой судебных приставов, которое позволит более плодотворно взыскивать долги за неоплату парковки. Планируется, что информационный обмен в электронном виде между административными комиссиями и приставами заработает с июня.



Депутаты задали вопросы по развитию внеуличных и перехватывающих парковок, работе с должниками. Александр Буторин поделился опытом взаимодействия с жителями своего округа по оборудованию шлагбаумов, препятствующих парковке машин во дворах домов в зоне платной парковки. Также обсуждалась возможность расширения зоны действия платной парковки в тех границах, где присутствует дефицит парковочных мест.



«Основная цель введения платной парковки — это создать более комфортные условия для жителей города, которые пользуются услугами учреждений в центре города. На сегодняшний день при достижении определенной занятости парковочных мест эта система перестает работать, и для того, чтобы она создавала комфортную среду, необходимо повышать цену. Пермь является одним из немногих городов, где реализация проекта по введению платной парковки прошла успешно. Все очень быстро заработало, и люди увидели эффект через короткое время. Здесь нужно признать, что совместная слаженная работа администрации города, депутатского корпуса привела к тому, что сначала была проработана нормативно-правовая база, а затем уже введена система, поэтому Пермь — один из лидеров по введению платной парковки, и я считаю, что вполне возможно смотреть дальше на необходимость расширения зоны платной парковки», — поделился мнением депутат Арсен Болквадзе.



«Проект реализуется уже два года и в целом хорошо себя показал. Сегодня среднее время парковки автомобиля составляет 1,5 часа, а раньше — более пяти часов. Но заполняемость парковок сейчас составляет 92 %, значит, дефицит мест опять может возникнуть. Увеличение платы до 20 рублей призвано решить проблему, но прежде всего нужно понимать, что цель не заработать деньги, а обеспечить удобство автомобилистам. Приоритетная задача — чтобы каждый пермяк мог комфортно перемещаться в центре и парковать свою машину», — отметил первый заместитель председателя Пермской городской Думы Дмитрий Малютин.



Предложения, озвученные на круглом столе, будут учтены при дальнейшей работе.



Напомним, система платных парковок ограничена улицами Пушкина, Попова, Окулова (от улицы Газеты Звезда до улицы Попова), Монастырской (от Перми I до улицы Газеты Звезда), Советской (от улицы М. Горького до улицы Н. Островского) и Николая Островского. Стоимость парковки взимается в рабочие дни с 09:00 до 19:00. По сравнению с другими городами плата за парковку в Перми довольно низкая. Например, в Тюмени плата за час парковки составляет 30 рублей, в Ростове-на-Дону — 35 рублей, в Нижнем Новгороде — от 50 рублей в час, в Казани — 30 и 50 рублей в зависимости от зоны, в Екатеринбурге — 30 рублей.