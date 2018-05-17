В Перми идет широкое обсуждение концепции развития цифровой экономики в Пермском крае

17:30 | 18.05.2018

В работе стратегической сессии «Концепция развития цифровой экономики Пермского края» приняли участие губернатор Пермского края Максим Решетников, глава Перми Дмитрий Самойлов, председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин, заместитель председателя Пермской городской Думы Алексей Грибанов, представители экспертного сообщества, органов власти, муниципальных образований, науки, промышленности.



Концепция включает создание условий, инфраструктуры для развития ИКТ-сектора, подготовку кадров для цифровой экономики, цифровое производство — Индустрия 4.0, информатизацию госуправления, реализацию проектов «Умный город». Ключевые задачи сессии: принять приоритетные направления и первоочередные проекты, сформировать команду цифровой трансформации, обсудить условия, барьеры, проекты, инициативы.



Предполагается разработка проектов дорожных карт по направлениям «Подготовка кадров для цифровой экономики», «Умный город», «Технопарк в сфере высоких технологий» и определение ответственных от представителей органов власти и бизнеса за их реализацию.



Федеральные эксперты выступили с докладами на тему цифровой трансформации в финансовом секторе, промышленном бизнесе, а также включились в панельную дискуссию «Возможности цифровой трансформации в Пермском крае».



«Пермский край одним из первых субъектов под патронатом губернатора разработал программу внедрения цифровой экономики в повседневную жизнь и в производство. Мы видим несколько пилотных проектов, которые сегодня обсчитаны и просчитаны: компания «Лукойл» уже оцифровала свою модель бизнеса и увеличила производительность труда, также был представлен пилот цифрового завода компании «Сибур», который расположен на территории Перми. Нужно идти дальше, властям активнее встраиваться в этот процесс, и мы в концепции видим это стратегическое направление», — отметил председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин.



«Сегодня принята государственная программа цифровой экономики, которая развивает пять направлений, и одно из них ключевое — это регулирование. Все, что связано с принятием законов и нормативно-правовых актов. Это то, что сейчас точно должно дать возможность не сдерживать развитие цифровой экономики. Здесь нельзя создать жесткие законодательные условия, которые бы оттолкнули инвесторов от реализации своих идей, поэтому регулирование будет иметь важное значение в ближайшие год-два. В Госдуму внесены три законопроекта: один из них касается государственно-частного партнерства в сфере ИТ-инфраструктуры. Второй законопроект касается цифровых активов, а третий, как мне кажется, наиболее перспективный и важный — вносит поправки в Гражданский кодекс и касается цифрового права, оборота права и защиты интересов граждан. Это те законопроекты, которые, я надеюсь, в ближайшее время будут приняты», — сказал депутат Госдумы РФ Дмитрий Сазонов.



По данным Пермьстата, доля цифровой экономики в 2017 году в регионе составила 2,5 %. Сейчас экспертному сообществу Пермского края предлагается рассмотреть концепцию комплексного развития цифровой экономики края и обсудить конкретные планы и предложения по цифровой трансформации региона, информатизации госуправления и бюджетной сферы, цифровизации производства. В результате реализации концепции ожидается, что доля цифровой экономики увеличится до 4 %.