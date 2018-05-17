В Прикамье молодым ученым вручили свидетельства на получение президентских грантов

17:04 | 18.05.2018

Сегодня, 18 мая, в рамках координационного совещания с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти состоялось вручение свидетельств молодым ученым, которые победили в конкурсе 2018 года на право получения грантов президента Российской Федерации.



Губернатор Пермского края Максим Решетников вручил 5 свидетельств. Председатель СМУ Горного института УрО РАН Артем Зайцев получил грант на исследование в области науки о Земле, экологии и рациональном природопользовании. Старший преподаватель кафедры гражданского права юридического факультета ПГНИУ Анна Захаркина — за работу в области общественных и гуманитарных наук. Младший научный сотрудник института механики сплошных сред Пермского федерального исследовательского центра УрО РАН Анастасия Костина — грант в области математики и механики. Старший сотрудник лаборатории физиологии и генетики микроорганизмов Пермского федерального исследовательского центра УрО РАН Зоя Самойлова получила президентский грант за исследование в области биологии и науки о жизни. Старший научный сотрудник физического факультета ПГГПУ Станислав Субботин — за работу в области математики и механики.



Глава региона отметил, что научные достижения очень важны для развития края. «Важно, что у нас есть ученые, которые дерзают, не боятся представить свои исследования на высоком уровне. И то, что они получают высокую оценку экспертного сообщества, вдохновляет и их самих, и других молодых людей, доказывает, что на реализацию своих научных проектов можно получить поддержку государства», — подчеркнул Максим Решетников.



Отметим, с 2018 года впервые в Пермском крае в бюджете региона предусмотрена поддержка научных школ и кафедр, осуществляющих подготовку кадров высшей квалификации, которые проводят перспективные исследования и ведут разработки по приоритетным для региона направлениям. Краевые гранты в размере 2 млн рублей будут предоставляться на условиях софинансирования.



Также сегодня главный федеральный инспектор по Пермскому краю Сергей Половников вручил благодарность полномочного представителя президента РФ в ПФО Михаила Бабича «За многолетнюю государственную службу, высокий профессионализм и безупречное выполнение служебных обязанностей» ведущему специалисту-эксперту Управления Федерального казначейства по Пермскому краю Юлии Обориной.



В церемонии награждения также принял участие председатель Законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих.



Отметим, размер гранта для молодого ученого — кандидата наук составляет 600 тысяч рублей в год, включая оплату его труда и труда соисполнителей. В число соисполнителей должен входить как минимум 1 молодой ученый (до 35 лет), или аспирант (до 35 лет), или студент. Размер оплаты труда кандидата наук и его соисполнителей не может превышать 360 тысяч рублей в год.