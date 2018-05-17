В третий раз в Перми собрались ведущие эксперты ИТ-отрасли

16:57 | 18.05.2018

В Перми на площадке «Часового завода» АО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания» состоялось открытие стратегической сессии «Концепция развития цифровой экономики Пермского края», в которой принимают участие более 120 экспертов регионального и федерального уровня.



В приветственном слове к участникам мероприятия губернатор Пермского края Максим Решетников отметил, что государство в процессе цифровизации не должно брать на себя регулирующую функцию. «Главное, что мы должны сделать, — это собрать в одном месте умных людей и не мешать им работать: создать инфраструктуру, условия, приглашать экспертов для общения и обмена опытом, — пояснил глава Прикамья. — Цель сегодняшнего мероприятия — попытаться представить, каким будет завтрашний мир».



Также Максим Решетников отметил, что с начала разработки концепции цифровой экономики Пермского края в регионе происходят активные изменения. На территории региона увеличивается площадь покрытия широкополосным доступом в интернет (к сети Интернет подключают медучреждения по всему краю, прокладывают оптоволокно в отдаленные территории), совместно с вузами и ИТ-компаниями ведется подготовка образовательных программ для подготовки ИТ-специалистов. Увеличивается проникновение «цифры» на производствах: предприятия внедряют технологию интернета вещей и увеличивают автоматизацию производственных процессов.



Пермский край входит в топ-10 субъектов страны по уровню цифровизации. Ранее полпред президента РФ в ПФО Михаил Бабич заявлял, что «Прикамье может стать полигоном России по внедрению цифровой экономики во все сферы жизни».



По словам губернатора Максима Решетникова, для сохранения лидерских позиций важно проводить стратегические сессии, где есть возможность обсудить актуальные проекты и пути дальнейшего развития края.



Сегодня мероприятия ИТ-сессии продлятся целый день. Обсуждение пройдет в рабочих экспертных группах, в них примут участие и федеральные спикеры. Работа будет организована по следующим основным тематическим направлениям: умный город, подготовка кадров для цифровой экономики, цифровая трансформация госсектора, цифровая трансформация производства, стратегия и создание условий для цифровой трансформации региона. Участие в обсуждении и дискуссиях примут более 120 экспертов из разных сфер деятельности: представители органов власти, науки, промышленности, ИТ-сектора.



ИТ-сессия организована правительством Пермского края совместно с Московской школой управления СКОЛКОВО при поддержке стратегического партнера по развитию цифровой экономики АО «ЭР-Телеком Холдинг».



Приглашенные федеральные эксперты выступят с докладами на тему цифровой трансформации по различным направлениям. Владимир Княгинин, председатель правления Фонда «ЦСР «Северо-Запад», научный руководитель центра цифровой трансформации бизнес-школы СКОЛКОВО, представит доклад о программе цифровой экономики России, приведет примеры цифровой трансформации компаний и различных индустрий в России и мире. Алексей Благирев, управляющий директор Фонда «ВЭБ-Инновации», расскажет о цифровых трансформациях финансового сектора, плюсах в результате цифровой интеграции предприятий, крупного бизнеса для каждого из участников, а также FutureBanking — роли банка в экосистеме будущего. Дмитрий Иванов, директор по инновационному развитию ПАО «НПО «Сатурн», поделится опытом создания «умной» фабрики развития высокотехнологичных проектов от прототипа до серийного изделия. Дмитрий Санатов, замдиректора «ЦСР «Северо-Запад», расскажет об опыте наиболее продвинутых стран в разработке цифровых региональных стратегий — на примере цифровых хабов Германии. Про необходимую инфраструктуру для привлечения ИТ-специалистов расскажет Дмитрий Калаев, директор акселератора ФРИИ. Также федеральные эксперты рассмотрят возможности цифровой трансформации Пермского края в рамках одноименной панельной дискуссии.