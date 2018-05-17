В Перми ведется ремонт улицы Грачева

14:42 | 18.05.2018

Замена дорожного полотна ул. Грачева ведется на участке от ул. КИМ до ул. Уральской. Общая площадь ремонта составит 3115 кв. м.



Ремонтные работы на этом объекте осуществляет подрядчик ООО «СПЕЦСТРОЙ-БАТ» при финансировании из средств федерального бюджета по программе «Безопасные и качественные дороги».



Работы стартовали в начале этой недели и начались с установки бортового камня. Будут выполнены также работы по устройству парковочных карманов, локальному ремонту тротуара. Затем начнется обновление покрытия дороги: фрезерование и укладка выравнивающего и верхних слоев асфальта. Благоустройство этой улицы подрядчик должен завершить до Дня города.



Всего этим летом в краевой столице в рамках федеральной программы будет отремонтировано 20 объектов.