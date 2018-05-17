На выходные в центре Перми будет ограничено движение трамваев

13:06 | 18.05.2018

С 23.00 18 мая до 05.30 21 мая будет прекращено движение трамваев по ул. Петропавловской от ул. Борчанинова до Куйбышева, а также по ул. Ленина от ул. Куйбышева до Максима Горького в связи с аварийно-ремонтными работами на теплосети по ул. Осинской.



Трамваи №4 «Станция Пермь II – м/р Висим», №7 «Станция Пермь II – ОАО «Вагоноремонтный завод» и №11 «Станция Осенцы – м/р Висим» в прямом и обратном направлениях пойдут в объезд по ул. Максима Горького, Революции, Сибирской, Белинского, Куйбышева, Революции, Пушкина и далее по своим маршрутам.



Следить за движением транспорта онлайн можно на map.gortransperm.ru, выбрав функцию «Отображать транспортные средства».