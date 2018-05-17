Начались гидравлические испытания теплосетей в двух районах Перми

12:35 | 18.05.2018

В рамках летней подготовки профилактика теплопроводов проводится более чем для 280 домов.



Пермский филиал «Т Плюс» и ООО «Пермская сетевая компания» приступили к летней диагностике тепловых сетей в краевой столице. Работы ведутся в микрорайонах Крохалева и Гайва в Свердловском и Орджоникидзевском районах Перми на улицах Солдатова, Лодыгина, Яблочкова, в Серебрянском проезде и на Мелитопольской. Сейчас профилактические мероприятия идут для теплопроводов, по которым энергоресурс подается в более чем 280 многоквартирных домов. Кроме того, уже проведена часть гидравлических испытаний в Краснокамске. Всего энергетикам предстоит проверить 2,1 тыс. км теплопроводов всех видов в городах присутствия «Т Плюс» в регионе.



Летняя диагностика — это важная технологическая процедура в рамках подготовки теплосетей к отопительному сезону и одно из ключевых направлений межсезонной ремонтной кампании. В ходе гидравлических испытаний на определенном участке трубопровода создается повышенное давление с целью проверки на механическую плотность и прочность. Это позволяет протестировать состояние трубопроводов, задвижек, арматуры после зимних нагрузок, своевременно выявить дефекты и провести ремонты с минимальным дискомфортом для жителей.



Энергетики Пермской сетевой компании напоминают о необходимости соблюдать меры безопасности для населения при проведении работ по «опрессовкам». Гражданам стоит быть особо внимательными вблизи теплосетей и объектов инфраструктуры, следить за детьми, не парковать личный автотранспорт возле тепломагистралей и ЦТП. В случае, если жители замечают разлив сетевой воды, провал грунта или нештатную ситуацию на теплопроводах, следует сообщать в диспетчерскую службу «ПСК» по телефону 281-72-99.



Жителям следует помнить, что обслуживающие их дом организации — УК и ТСЖ — обязаны своевременно размещать на подъездах сообщения о сроках планируемых отключений горячей воды. Для удобства горожан вся оперативная информация публикуется в сети Интернет — на официальной странице Пермского филиала «Т Плюс» в разделе «Клиентам» — «Гидравлические испытания».