Пермяков ожидают первые грозы

12:29 | 18.05.2018

Сейчас в столице Прикамья 21 градус, солнечно. Сегодня, 18 мая, днем может еще немного потеплеть, ночью будет около 10 °С.



Завтра днем столбик термометра может достигнуть отметки 25 °С, вероятны кратковременные ливневые дожди и грозы, ночью — до 15 °С. В воскресенье, 20 мая, будет до 25 °С, во второй половине дня возможны грозы. В понедельник, по предварительным прогнозам, днем будет около 14 °С.