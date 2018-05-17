Пермский Promobot готовится к расширению производства

10:28 | 18.05.2018

17 мая председатель совета директоров Promobot Алексей Южаков представил губернатору Пермского края Максиму Решетникову перспективы развития компании и продемонстрировал последние разработки, в частности новую функцию Промобота — инновационный микрофонный массив для распознавания речи.



До получения международных патентных документов детали разработки держатся в строжайшем секрете, но компания отмечает, что данная особенность позволит роботам понимать человеческую речь с высокой точностью.



Также глава Прикамья и председатель совета директоров Promobot обсудили инвестиционный проект компании, направленный на расширение производственной базы, а следственно, и рабочих мест. В качестве инвестора компания рассматривает Внешэкономбанк.



«Наличие в регионе таких предприятий, как Promobot, позволяет краю претендовать на заметную роль в развитии цифровой экономики не только Пермского края, но и страны и мира. Мы видим, что компания подошла к определенному пределу, поэтому именно сейчас нужно сделать следующий шаг в развитии — расширить производство», — пояснил губернатор.



Также глава региона отметил, что компания совместно с краевыми властями рассматривает сразу несколько вариантов размещения. По словам Максима Решетникова, в этом вопросе «важно найти не только площадку, но и особую среду, чтобы происходила постоянная интеграция технологий между пермскими разработчиками».



По словам Алексея Южакова, за последние три года компания серьезно выросла и в настоящее время заказы принимаются на полгода вперед. «Мы понимаем, что высокий спрос на нашу продукцию — это хорошо, но мы чувствуем потребность в увеличении объема производства для дальнейшего роста компании», — говорит Алексей Южаков.



Компания Promobot образована в 2015 году. Сегодня это крупнейший производитель автономных сервисных роботов на территории России, Северной и Восточной Европы. Штаб-квартира и производство находятся в г. Перми.



Уже несколько сотен роботов Promobot работают в 17 странах по всему миру. Они трудятся в качестве администраторов, промоутеров, хостес, музейных гидов в таких компаниях, как НПФ Сбербанка, «Билайн», Музей современной истории России, Московский метрополитен, и способны увеличить финансовые показатели компаний, повысить качество сервиса и лояльность клиентов.