Пермь: новости дня
18:18 | 17.05.2018
В финал конкурса «Молодежный резерв Прикамья» прошло 120 жителей региона
Финальное мероприятие представляет собой проблемно-аналитическую деловую игру и решение делового кейса по реальной проблематике Пермского края. Как поясняет руководитель проекта «Молодежный резерв Прикамья», победитель всероссийского конкурса «Лидер России» Анна Козицына, деловой кейс будет составлен на основе реальных задач, поставленных перед краевым правительством по направлениям «Градостроительство. Урбанистка. Архитектура»; «Благоустройство и комфортная городская среда»; «ЖКХ»; «Дороги. Транспорт»; «Земля. Налоги»; «Финансы. Экономика»; «Здравоохранение»; «Образование»; «Молодежная политика»; «Цифровизация».
Отметим, окончательные итоги конкурса предполагается подвести в июне 2018 года. Победители конкурса будут внесены в кадровый резерв и получат возможность трудоустроиться в органах исполнительной власти, местного самоуправления, а также в подведомственных госучреждениях, принять участие в проектной деятельности, при необходимости смогут получить рекомендательные письма от администрации губернатора. За победителями будут закреплены наставники из числа руководителей исполнительных органов государственной власти Пермского края.
Оператором конкурса выступает Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) как разработчик уникальных технологий в области формирования кадровых резервов.
© «Вечерние Ведомости»
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